Doar imóveis em vida pode parecer uma solução para a herança, mas um alerta sobre a velhice revela o que avaliar antes de abrir mão do patrimônio no Brasil

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Transferir patrimônio aos filhos ainda em vida exige planejamento para evitar prejuízos financeiros e problemas jurídicos. No Brasil, a doação de bens precisa respeitar os limites estabelecidos pelo Código Civil e considerar a capacidade econômica de quem realiza a transferência. Por isso, antes de abrir mão da propriedade de imóveis ou outros recursos, é importante avaliar as despesas futuras e manter patrimônio suficiente para garantir a própria subsistência. Gastos com saúde, moradia e cuidados pessoais podem comprometer o orçamento na terceira idade.

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Diferenças entre doação e testamento

A doação transfere a propriedade do bem ainda em vida, enquanto o testamento permite determinar como o patrimônio será distribuído após o falecimento. No primeiro caso, a transferência produz efeitos jurídicos durante a vida do doador, observadas as formalidades legais. Já o testamento pode ser alterado ou revogado pelo autor enquanto estiver vivo e capaz.

A legislação brasileira também protege os herdeiros necessários, como descendentes, ascendentes e cônjuge. Quando existem esses herdeiros, metade da herança constitui a chamada legítima, parcela que não pode ser destinada livremente a outras pessoas. Portanto, tanto as doações quanto as disposições testamentárias precisam respeitar esse limite.

Dessa forma, a escolha entre antecipar a transferência dos bens ou organizar a sucessão por testamento deve considerar a segurança financeira do titular, as necessidades dos familiares e as regras previstas no Código Civil.

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Riscos de penhora e partilha de joias

Depois de formalizar a doação de um imóvel, o antigo proprietário deixa de ser titular do bem e perde o poder de decisão sobre sua administração. Caso o novo dono acumule dívidas, o patrimônio recebido poderá ficar sujeito à penhora para o pagamento dos credores, conforme as circunstâncias do processo judicial. A transferência também pode ser questionada quando configurar fraude contra credores ou fraude à execução.

No Brasil, o Código Civil estabelece limites para a transferência gratuita de patrimônio. O artigo 549 determina que a doação não pode ultrapassar a parcela dos bens que o proprietário poderia deixar em testamento. Além disso, o artigo 548 proíbe a transferência de todo o patrimônio sem que o doador reserve recursos suficientes para garantir a própria subsistência.

A entrega de joias a familiares sem pagamento também é considerada doação e pode gerar a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). O tributo incide sobre a transferência de bens móveis e tem regras, alíquotas e possíveis isenções definidas pelos estados. Por isso, é importante formalizar a operação e guardar documentos que comprovem a origem e a transferência das peças.

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O valor sentimental desses objetos também pode provocar desentendimentos entre parentes, principalmente quando não existe uma definição sobre quem ficará com cada peça. Uma alternativa é registrar a destinação dos bens em testamento, respeitando os direitos dos herdeiros necessários. O Código Civil brasileiro reconhece três modalidades ordinárias de testamento, sendo elas pública, cerrada e particular. Embora a orientação jurídica não seja obrigatória em todos os casos, o acompanhamento de um profissional especializado ajuda a evitar erros e questionamentos futuros.