Brasileiros acima de 50 anos abandonam a poupança: veja para onde vai o dinheiro
Saques recordes marcam mudança no perfil do investidor; ativos como Tesouro Direto e CDBs ganham protagonismo nas carteiras acima dos 50 anos
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Brasileiros com mais de 50 anos estão mudando a forma como investem, com uma forte migração da poupança para outras aplicações financeiras. Nos últimos cinco anos, a parcela desse público que mantém dinheiro na caderneta caiu de 63% para 39%.
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Nesse mesmo período, a presença de títulos como Tesouro Direto e CDBs nas carteiras saltou de apenas 1% para 23%. O investimento em ações também avançou, passando de 1% para 12% entre 2021 e 2026.
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As informações são do estudo "Tsunami Prateado 2026", realizado pela consultoria data8 com apoio do Itaú Viver Mais, e revelam uma transformação relevante no comportamento financeiro do público 50+.
Digitalização impulsiona mudança
A transformação é acompanhada por uma maior adesão às plataformas digitais. Nos últimos cinco anos, o uso de bancos digitais por brasileiros com mais de 50 anos cresceu 165%. Já a utilização de corretoras de investimentos disparou 467%.
A bancarização tornou-se praticamente universal nesse grupo. A parcela de pessoas que não possuía conta bancária caiu de 8% para apenas 2% no período analisado.
O movimento ocorre em um grupo com peso crescente na economia nacional. De acordo com o levantamento, os brasileiros com mais de 50 anos movimentam aproximadamente R$ 1,8 trilhão por ano em consumo, o que corresponde a 24% do total do país.
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Contudo, a maior digitalização e a diversificação dos investimentos trazem novos desafios. O estudo destaca a necessidade de ampliar a educação financeira e o planejamento patrimonial, além de reforçar a proteção contra fraudes digitais.