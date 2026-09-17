Hotmart FIRE atrai público global e movimenta setores da economia de BH

Belo Horizonte recebeu, entre 10 e 12 de setembro, a 11ª edição do Hotmart FIRE 2026, no Expominas. O evento reuniu cerca de 10 mil participantes, mais de 140 palestrantes, cinco palcos e 100 horas de programação dedicada à inteligência artificial, tecnologia, inovação e negócios digitais.

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A realização do festival também está associada à movimentação de setores ligados à cadeia de grandes encontros na cidade. Segundo levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte, estima-se que o Hotmart FIRE movimentou mais de R$ 60 milhões na economia local em um único ano, com impacto em áreas como hotelaria, alimentação, transporte e turismo. Ao longo de 11 edições, ele já reuniu presencialmente 42 mil participantes e 770 palestrantes.

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Público internacional e conexão entre empresas

A dimensão alcançada pelo evento aparece também na origem de seu público. A edição de 2026 incluiu pessoas de 30 países, com 71% delas ocupando posições de tomada de decisão. A programação contou ainda com cerca de 70 marcas, abrangendo empresas como Coca-Cola, Meta, Ray-Ban, Heineken, O Boticário e Itambé.

Para ampliar as possibilidades de relacionamento, o festival deste ano apresentou uma Ala VIP de 3.500 metros quadrados, englobando espaços para conexões, HotSeats e uma ferramenta de matchmaking no aplicativo. O recurso permitiu aproximar pessoas de acordo com interesses e objetivos profissionais.

A proposta acompanhou a profissionalização do mercado de negócios digitais, que passou a envolver empresas estruturadas, equipes especializadas, tecnologia, comunidades e novas formas de monetização.

A expansão da Creator Economy também amplia as possibilidades de atuação para empreendedores, marcas e profissionais especializados Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

IA ganha espaço na criação e nos negócios

A inteligência artificial foi um dos principais assuntos da grade de atrações. Dados da Hotmart mostraram que, entre agosto de 2025 e julho de 2026, produtos digitais relacionados à tecnologia movimentaram aproximadamente R$ 200 milhões em GMV na plataforma, alta de 354% em relação aos dois anos anteriores. Neste período, mais de 5 mil empreendedores venderam produtos sobre IA para meio milhão de compradores únicos.

Entre os lançamentos apresentados na edição está o Launchpad, plataforma que permite criar aplicativos, sites, páginas de vendas, áreas de membros e outras ferramentas digitais a partir de comandos em linguagem natural. A solução integra criação, hospedagem, pagamento e distribuição.

Conteúdo, produtos físicos, comunidades e afiliados integram um mercado que passou a explorar diferentes caminhos de receita Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Outro destaque foi o Smart Studio, ferramenta de IA generativa voltada à produção de vídeos. Segundo a organização do festival, uma experiência realizada pela agência Megafone gerou 180 criativos, com apenas três gravações feitas pelo especialista, em uma campanha que faturou cerca de R$ 940 mil.

O pacote apresentado também incluiu o MCP da Hotmart, que conecta a plataforma a assistentes de IA como Claude e ChatGPT. A tecnologia permite consultar informações e executar tarefas relacionadas a vendas, assinaturas e alunos, com 40 ferramentas disponíveis e confirmações para operações sensíveis.

Novas formas de monetização

As novidades apresentadas em Belo Horizonte também avançaram sobre relacionamento com audiência e formas de venda. As Comunidades Hotmart passaram a contar com espaços gratuitos e pagos, discussões, eventos, gamificação e recompensas.

Na área de pagamentos, o HotPay passou a operar em 188 países, com 28 moedas, nove idiomas e mais de 40 métodos de pagamento locais. Já uma parceria com a UICLAP agora permite transformar ebooks em livros físicos produzidos sob demanda. A operação, segundo a empresa, já soma em torno de 200 mil livros impressos e entregues.

Hotmart FIRE 2026 encerrou a edição apontando para um mercado cada vez mais conectado a tecnologia, conteúdo e empreendedorismo Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O festival também foi escolhido para anunciar o Hotmart Starship Program, premiação destinada a agências, estrategistas e coprodutores que atuam na construção e expansão do mercado digital. O programa considera o volume de negócios movimentado na plataforma e vai possuir cinco níveis, além de um Top 25 Global.

No Brasil, o requisito mínimo informado é de R$ 1 milhão em receita no ano fechado anterior. Os primeiros vencedores vão ser reconhecidos em 2027, enquanto as inscrições e a homologação dos resultados de 2026 começam em janeiro do próximo ano.

Edição de 2027 já começa a ser desenhada

O evento realizado em Belo Horizonte também serviu para apresentar a próxima etapa do festival. Em 2027, o encontro vai possuir cinco territórios de conteúdo: Creator Economy, Product & Business, Growth & Commerce, Content & Entertainment e Tech & Innovation. A proposta é acompanhar a aproximação entre criação de conteúdo, negócios, entretenimento, tecnologia e novas formas de monetização.

Segundo a Hotmart, a mudança segue a expansão do perfil de quem participa desse mercado, que inclui empreendedores, influenciadores UGC, celebridades digitais, marcas e profissionais especializados nos bastidores das operações.

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Assim, o encontro encerrou a edição de 2026 com novos produtos, iniciativas e formatos apresentados ao mercado e já prepara a próxima etapa de sua programação em Belo Horizonte que vai ser realizada nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2027.