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Tensão política no STF gera alerta de volatilidade e insegurança para o mercado

Embate público entre ministros levanta questões sobre estabilidade institucional e seus reflexos na percepção de risco do país

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Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
16/09/2026 10:11 - atualizado em 16/09/2026 10:14

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STF vira jogo de luta com ministros como personagens
STF vira jogo de luta com ministros como personagens crédito: Redes sociais

A recente troca de acusações entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) acendeu um alerta no mercado financeiro. Episódios de instabilidade política na Corte podem gerar preocupação entre investidores, que temem reflexos no ambiente de negócios e no andamento de decisões cruciais para a economia.

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O confronto, ocorrido em sessão pública, rapidamente extrapolou os corredores do tribunal. A percepção de um racha entre os magistrados alimenta um cenário de incerteza jurídica, um dos fatores que mais afetam a confiança e podem frear investimentos de longo prazo.

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O que aconteceu entre os ministros do STF?

O embate entre Alexandre de Moraes e André Mendonça ocorreu no contexto de uma investigação sensível. A discussão escalou publicamente após Mendonça suspender apurações ordenadas por Moraes que envolviam o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e que levaram ao afastamento do diretor-geral da Polícia Federal. A discordância pública expôs divergências sobre competências e limites de atuação dentro da própria Corte.

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Para o mercado, o principal receio é que esse tipo de conflito se torne mais frequente, impactando a estabilidade e a previsibilidade da agenda institucional, especialmente em temas econômicos.

Como a tensão no STF pode afetar a economia?

A instabilidade no Supremo Tribunal Federal tem o potencial de impactar a percepção de risco sobre o Brasil, o que pode influenciar ativos e o câmbio. O principal canal de contágio seria o adiamento de julgamentos de temas econômicos importantes, que dependem de um ambiente de normalidade institucional para avançar.

Entre os principais riscos monitorados pelo mercado, estão:

  • Risco de atraso em pautas decisivas: O andamento de julgamentos com impacto fiscal e regulatório pode ser comprometido em um cenário de conflito interno.

  • Potencial aumento da volatilidade: A incerteza política pode elevar as oscilações da bolsa de valores e do dólar, à medida que investidores buscam proteção.

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  • Elevação da insegurança para investir: A falta de clareza sobre o futuro de regras importantes deixa empresas em compasso de espera, o que pode adiar planos de expansão e contratação.

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