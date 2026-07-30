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Governo estuda diminuir espaço para despesas previsto no regime fiscal

Secretário do Tesouro Nacional substituto, David Athayde, disse que medidas podem ser adotadas para atingir cenário de "consolidação fiscal"

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RP
Raphael Pati
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Raphael Pati
Repórter
30/07/2026 21:43

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David Athayde, do Tesouro Nacional
David Athayde, do Tesouro Nacional crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

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O secretário substituto do Tesouro Nacional, David Athayde, admitiu nesta quinta-feira (30/7) que o governo estuda revisar o limite anual previsto de 2,5% para o crescimento das despesas federais. O teto foi estabelecido nas regras aprovadas no arcabouço fiscal, em 2023, e uma das possibilidades seria reduzir o avanço desses gastos para 1,5% ao ano.

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"São contas que estão em estudo. A Fazenda está fazendo sempre medidas adicionais que possam contribuir com a consolidação fiscal em curso", disse o secretário, durante a coletiva de apresentação dos Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de junho.

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"Acho que não tem uma conta específica para este ano, quanto isso daria em termos de contenção fiscal, acho que é uma coisa justamente para se pensar", acrescentou.
Athayde ressaltou que a equipe econômica planeja um superavit de 1,5% em 2030 e que, para esse cenário ser viável, o governo deve promover medidas para atingir o que ele chamou de "consolidação fiscal".
"Sempre a Fazenda estuda medidas para a melhora das contas públicas, para garantir o atingimento das metas fiscais. Acho que dá para dizer que, dentre as coisas que são estudadas, eventualmente ajustes de despesa obrigatória, que possam permitir um ajuste no campo da despesa é uma das medidas que estão na mesa", acrescentou o secretário.

Déficit

O déficit do governo central chegou a R$ 92,2 bilhões no primeiro semestre de 2026, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional.
O rombo é significativamente maior do que o apurado no mesmo período do ano anterior, quando ficou em R$ 11,3 bilhões. A equipe econômica considera a diferença entre as despesas com a Previdência Social e as receitas do Tesouro e do Banco Central para chegar a esse número.

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