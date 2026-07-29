Ouro é um bom investimento? Veja como aplicar no metal de forma legal

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O ouro é historicamente visto como um dos investimentos mais seguros do mundo, funcionando como um refúgio para proteger o patrimônio em momentos de instabilidade econômica e alta da inflação. Quando moedas perdem valor e o mercado de ações oscila, investidores costumam recorrer ao metal precioso para garantir estabilidade à sua carteira.

Diferente de ações de empresas, que podem ir à falência, o ouro possui um valor intrínseco que atravessa séculos. Sua oferta é limitada, o que ajuda a sustentar seu preço no longo prazo. Por isso, ele é considerado uma excelente opção para diversificar investimentos e reduzir riscos. Especialistas costumam recomendar uma alocação de 5% a 10% da carteira em ouro como forma de proteção.

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Como investir em ouro de forma legal?

Existem diferentes maneiras de aplicar em ouro no Brasil, todas regulamentadas e seguras. A escolha ideal depende do perfil do investidor, do valor disponível e dos objetivos financeiros. As principais modalidades incluem a compra do metal físico, fundos de investimento e negociações diretas na bolsa de valores.

Ouro físico

A forma mais tradicional é comprar o ouro em barras. A aquisição deve ser feita por meio de distribuidoras de valores (DTVMs) autorizadas pelo Banco Central e pela CVM. Essa modalidade exige cuidados com a segurança e o armazenamento, que podem gerar custos extras. A vantagem é ter a posse física do ativo.

Fundos de investimento em ouro

Os fundos de ouro são uma opção prática para quem não quer se preocupar com a guarda do metal. O investidor adquire cotas de um fundo que aplica os recursos em ativos lastreados em ouro. A gestão é feita por um profissional, mas há cobrança de taxas de administração.

Contratos na B3

É possível negociar contratos futuros de ouro diretamente na bolsa de valores brasileira, a B3. Essa alternativa permite ao investidor lucrar com a variação da cotação do metal sem precisar comprá-lo fisicamente. Os contratos são negociados em lotes com especificações definidas pela B3.

ETFs de ouro

Os Exchange Traded Funds (ETFs) são fundos de índice negociados na bolsa como se fossem ações. Um ETF de ouro, como o GOLD11, replica o desempenho do preço do metal. É uma das formas mais acessíveis e simples para o pequeno investidor ter exposição ao ativo, com taxas de administração baixas, como a do GOLD11, de 0,30% ao ano. Vale destacar que o lucro na venda de ETFs de ouro é tributado em 15%, sem a isenção para vendas de até R$ 20 mil mensais existente para ações.

Quais as vantagens de investir em ouro?

Entender os benefícios e os pontos de atenção é fundamental antes de decidir aplicar no metal. Ele oferece uma camada de segurança importante, mas também possui características específicas que o diferenciam de outros tipos de ativos.

Proteção de patrimônio: funciona como uma reserva de valor contra a inflação e crises econômicas.

Alta liquidez: é fácil de comprar e vender, especialmente nos formatos negociados em bolsa, como ETFs e contratos futuros.

Diversificação: seu preço geralmente se move de forma independente do mercado de ações, ajudando a equilibrar a carteira.

E quais as desvantagens?

Não gera renda passiva: o ouro não paga dividendos ou juros como ações e títulos de renda fixa.

Volatilidade: no curto prazo, o preço do metal pode sofrer grandes oscilações.

Custos associados: a compra física envolve despesas com armazenamento e segurança, enquanto fundos e ETFs cobram taxas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.