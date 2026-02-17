Ouro: Por que os países guardam fortunas neste metal

Ao observar a economia global, o ouro ainda ocupa um lugar central nas estratégias dos países. Governos acumulam esse metal há séculos, e mantêm essa prática mesmo com o avanço das moedas digitais e dos mercados financeiros. Assim, o interesse por reservas de ouro continua relevante em 2025.

Hoje, bancos centrais tratam a pedra preciosa como um pilar de segurança. Eles usam esse ativo para fortalecer credibilidade e apoiar políticas econômicas. Ao lado de moedas fortes, como o dólar, o ouro compõe um conjunto estratégico de proteção financeira.

Ouro – depositphotos.com / AntonMatyukha

Por que as reservas ainda importam na economia?

O ouro funciona como uma espécie de seguro contra incertezas. Em períodos de turbulência, muitos investidores fogem de ativos de risco. Nesse cenário, eles buscam proteção em metais preciosos, em especial o ouro. Assim, o valor do metal costuma ganhar força em crises prolongadas.

Os bancos centrais conhecem esse comportamento. Por isso, eles incluem o ouro em suas reservas internacionais. Desse modo, eles reduzem a dependência de uma única moeda estrangeira. Além disso, não depende de decisões de outros governos.

Outro fator envolve a confiança. Quando um país exibe reservas consistentes, ele transmite uma mensagem de solidez. Isso costuma influenciar a avaliação de risco feita por credores internacionais. Em consequência, o país tende a negociar condições financeiras menos custosas.

Reservas e estabilidade financeira: como ocorre esse efeito?

A palavra-chave “reservas de ouro” resume uma política de segurança de longo prazo. Esse tipo de ativo não gera juros, mas oferece outras vantagens. Em primeiro lugar, ele preserva valor ao longo do tempo. Em segundo lugar, ele apresenta baixa correlação com muitos ativos financeiros.

Durante uma crise cambial, o país enfrenta forte pressão sobre a própria moeda. Nesses momentos, o banco central pode utilizar parte do ouro como garantia. Assim, ele fortalece negociações com credores ou com instituições multilaterais. Em alguns casos, ele também realiza operações de empréstimo com o metal.

Além disso, o ouro contribui para a diversificação das reservas internacionais. Normalmente, os países mantêm carteiras com:

Moedas estrangeiras , como dólar e euro;

, como dólar e euro; Títulos públicos de economias desenvolvidas;

de economias desenvolvidas; Ouro físico ou em forma de certificados;

ou em forma de certificados; Direitos especiais de saque emitidos pelo FMI.

Ao distribuir recursos entre esses itens, o banco central reduz riscos concentrados. Em síntese, o metal nobre equilibra a carteira. Ele protege contra choques em moedas específicas e em juros internacionais.

Por que os países ainda enxergam valor estratégico no ouro?

Além da função econômica, o ouro carrega uma dimensão estratégica. Em situações de conflito geopolítico, sanções podem bloquear ativos financeiros. Bancos centrais conhecem esse risco. Portanto, muitos deles reforçam estoques de ouro físico em cofres nacionais.

Essa característica se mostra clara em alguns casos recentes. A Rússia, por exemplo, aumentou expressivamente suas reservas de ouro ao longo da última década. Ela buscou reduzir a exposição ao dólar e a títulos americanos. A China também segue essa linha e amplia gradualmente seu volume de ouro.

Esses movimentos não ocorrem por acaso. Países com maiores ambições geopolíticas tendem a usar o ouro como instrumento de autonomia. Eles veem o metal como um ativo difícil de confiscar por medidas externas. Assim, o ouro reforça a soberania em cenários de tensão internacional.

Ouro -depositphotos.com / AntonMatyukha

Quais países lideram os estoques no mundo?

As maiores reservas se concentram em poucas economias. Os Estados Unidos mantêm o maior volume registrado. Parte desse ouro permanece em Fort Knox e em outros depósitos oficiais. Essa posição reforça a confiança mundial no dólar e na política monetária americana.

A Alemanha ocupa um dos primeiros lugares no ranking global. O país preserva grande parte do metal em território próprio. Em anos recentes, o banco central alemão repatriou barras de ouro de outros países. Essa decisão reforçou a noção de segurança e controle interno.

O Fundo Monetário Internacional também aparece entre os grandes detentores. Embora não represente um país, o FMI usa como suporte a programas de ajuda. Assim, ele fortalece a capacidade de atuar em crises internacionais. Entre os emergentes, a China e a Rússia se destacam. A China amplia gradualmente seus estoques e busca maior protagonismo no sistema financeiro global. A Rússia, por sua vez, utilizou o metal nobre para amenizar efeitos de sanções. Em ambos os casos, o metal fortaleceu a posição de negociação.

Como as reservas influenciam políticas econômicas?

Os bancos centrais não tomam decisões apenas com base em ouro. Ainda assim, esse ativo entra na conta em vários momentos. Ao planejar a composição das reservas, a autoridade monetária avalia cenários de risco. Em seguida, ela define o nível desejado de proteção.

Em períodos de estabilidade global, o país tende a manter o ouro como seguro silencioso. Já em fases de incerteza, o papel do metal ganha maior destaque. Nesses momentos, o governo valoriza ainda mais a capacidade de acessar recursos independentes de outros países.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse comportamento revela um padrão histórico. Desde o padrão-ouro até o sistema atual, o metal jamais deixou o cenário. Ele perdeu a função formal de lastro das moedas. Contudo, ele permaneceu como reserva de valor e ferramenta estratégica. Desse modo, as reservas seguem integradas às decisões de política econômica e de segurança nacional.