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Fernanda Lima versus Prada: quando assessoria prejudica patrimônio

Processo judicial revela práticas inadequadas de gestão; especialistas destacam sinais de alerta na escolha de gerenciadores financeiros

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
23/07/2026 11:41

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Fernanda Lima versus Prada: quando assessoria prejudica patrimônio
Atenção ao assinar documentos: escolha seu assessor financeiro com cuidado para evitar perdas e golpes crédito: Freepik

A recente disputa judicial da apresentadora Fernanda Lima com a Prada Assessoria, empresa responsável pela gestão de seu patrimônio, acendeu um alerta no mercado financeiro. No processo, ajuizado em março de 2026, ela alega falta de transparência e investimentos de alto risco incompatíveis com seu perfil, uma situação que destaca a importância de escolher com cuidado quem gerencia seus investimentos.

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O caso serve como um lembrete crucial para investidores: proteger suas finanças começa por saber identificar quando um serviço de assessoria pode estar mais prejudicando do que ajudando. Ficar atento a certos comportamentos e práticas é o primeiro passo para evitar dores de cabeça e perdas significativas no seu patrimônio.

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Como saber se sua assessoria financeira não é confiável?

Identificar uma má gestão financeira envolve observar sinais claros de alerta. Promessas de lucros irreais, falta de transparência sobre a carteira de ativos, pressão para tomar decisões rápidas, taxas obscuras e o desrespeito ao seu perfil de investidor são os principais indicativos de problemas.

5 sinais de alerta para desconfiar do seu consultor

  1. Promessas de lucros garantidos e irreais
    Desconfie de qualquer consultor que prometa retornos altos, rápidos e sem risco. No mercado financeiro, rentabilidade e risco andam juntos. Ofertas milagrosas geralmente escondem produtos inadequados ou, em casos graves, esquemas fraudulentos. Um profissional sério apresenta projeções realistas e explica os riscos de cada operação.

  2. Falta de transparência e comunicação ruim
    Você tem o direito de saber exatamente onde seu dinheiro está aplicado. Se o assessor evita dar detalhes sobre a carteira de investimentos, não envia relatórios periódicos claros ou dificulta o acesso às informações, é um grande sinal de alerta. A transparência é a base de uma relação de confiança na gestão de patrimônio.

  3. Pressão para tomar decisões rápidas
    Um bom consultor financeiro educa o cliente e oferece tempo para que ele entenda e se sinta confortável com as escolhas. Se você se sente pressionado a investir em um produto “imperdível” que exige uma decisão imediata, cuidado. Essa urgência pode ser uma tática para garantir comissões sem considerar seus melhores interesses.

  4. Custos e taxas escondidos
    As taxas de administração, performance e corretagem devem ser apresentadas de forma clara e detalhada desde o início. Se o assessor é vago sobre quanto você paga pelo serviço ou se descobre cobranças inesperadas no extrato, é hora de questionar. Custos ocultos podem corroer significativamente seus rendimentos a longo prazo.

  5. Investimentos desalinhados com seu perfil
    Este é um dos pontos centrais no caso envolvendo a apresentadora. Antes de qualquer aplicação, a assessoria deve traçar seu perfil de investidor (conservador, moderado ou arrojado). Se um assessor sugere investimentos de alto risco para um cliente que busca segurança, ele não está respeitando seus objetivos e sua tolerância a perdas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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