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Esquemas fraudulentos

Golpes financeiros digitais crescem com promessas de lucro rápido

Fraudes usam urgência e linguagem persuasiva para blindar vítimas contra pesquisa; entender os gatilhos é essencial para proteger patrimônio

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
08/07/2026 14:44

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Golpes financeiros digitais crescem com promessas de lucro rápido
A popularização dos investimentos online exige cautela para evitar cair em golpes financeiros disfarçados de oportunidades. crédito: Eliza Alves de baseimage

Com a popularização dos investimentos, cresce também o número de golpes financeiros disfarçados de oportunidades únicas. Promessas de lucro rápido e garantido, especialmente no ambiente digital, atraem vítimas que acabam perdendo economias ao acreditar em ofertas que, na verdade, são esquemas fraudulentos.

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Essas fraudes costumam usar uma linguagem persuasiva e gatilhos de urgência para impedir que a pessoa pesquise ou reflita sobre a proposta. Entender como essas armadilhas funcionam é o primeiro passo para proteger seu patrimônio e tomar decisões financeiras mais seguras.

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O que é um esquema de pirâmide financeira?

Um esquema de pirâmide financeira é uma fraude que remunera participantes antigos com o dinheiro de novos investidores. O sistema não se sustenta em um produto ou serviço real e entra em colapso quando o recrutamento de novas pessoas diminui, causando prejuízo à maioria dos envolvidos.

Como reconhecer uma falsa promessa de investimentos?

Golpistas usam táticas de persuasão para criar um senso de urgência e exclusividade. Ficar atento a certos sinais é fundamental para não cair em armadilhas e identificar um golpe financeiro antes de transferir qualquer valor. Os principais indícios são:

  • Lucratividade muito acima do mercado: desconfie de ofertas que prometem retornos fixos e elevados, como 10% ao mês. Investimentos reais envolvem riscos e não possuem ganhos garantidos.

  • Pressão para recrutar novos membros: esquemas de pirâmide dependem da entrada constante de pessoas. Se o foco principal é trazer mais gente em vez de vender um produto, é um grande alerta.

  • Falta de registro em órgãos reguladores: verifique se a empresa e a oferta estão registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que fiscaliza o mercado de capitais no Brasil.

  • Urgência para investir: frases como “oportunidade única” ou “últimas vagas” são usadas para impedir que você pesquise sobre a empresa e pense com calma antes de transferir o dinheiro.

  • Promessas de risco zero: todo investimento possui algum nível de risco. A garantia de que você não perderá dinheiro é um forte indício de fraude.

Como se proteger de fraudes financeiras?

Antes de aplicar seu dinheiro, pesquise a fundo sobre a empresa. Busque o CNPJ, verifique reclamações em portais de defesa do consumidor e consulte o site da CVM para checar a regularidade da oferta. Não invista em algo que você não entende completamente e desconfie de abordagens feitas por redes sociais ou aplicativos de mensagem.

Também é importante nunca compartilhar dados pessoais ou senhas. Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Instituições financeiras sérias não pressionam clientes a tomar decisões apressadas e possuem canais de comunicação oficiais e seguros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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