5 erros comuns que todo investidor iniciante comete (e como evitá-los)

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A entrada na bolsa de valores nunca foi tão acessível, e os números comprovam: com mais de 5 milhões de investidores pessoa física na B3, o interesse pelo mercado de capitais atingiu novos patamares. Impulsionados pela busca por educação financeira, muitos brasileiros procuram transformar suas economias em um patrimônio sólido. No entanto, o caminho para o sucesso está repleto de armadilhas que podem custar caro para os novatos.

Conhecer os tropeços mais comuns é o primeiro passo para construir uma jornada de investimentos mais segura e rentável. Abaixo, listamos cinco erros frequentes que todo iniciante deve evitar para proteger seu dinheiro e otimizar seus resultados no mercado financeiro.

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1. Não ter um objetivo claro

Investir sem um propósito definido é como viajar sem destino. Muitos iniciantes compram ações ou outros ativos apenas porque ouviram falar, sem saber exatamente o que esperam alcançar. Essa falta de direção leva a decisões impulsivas e desalinhadas com as necessidades pessoais.

A solução é simples: antes de aplicar o primeiro real, defina suas metas. Seja para a aposentadoria, a compra de um imóvel ou uma reserva de emergência, ter um objetivo claro ajuda a escolher os investimentos mais adequados para cada prazo e perfil de risco.

2. Concentrar tudo em um só ativo

A famosa frase "não coloque todos os ovos na mesma cesta" é uma regra de ouro no mundo dos investimentos. Apostar todo o seu capital em uma única ação ou tipo de aplicação é um risco enorme. Se aquele ativo específico sofrer uma queda brusca, todo o seu patrimônio será afetado.

Para evitar esse perigo, a diversificação é essencial. Distribua seu dinheiro em diferentes classes de ativos, como ações de setores variados, títulos de renda fixa e fundos de investimento. Assim, se um setor vai mal, outros podem compensar as perdas.

3. Seguir dicas sem pesquisar

Com a popularização das redes sociais, surgem inúmeros "gurus" financeiros prometendo ganhos rápidos. Seguir uma dica de investimento de amigos ou influenciadores sem fazer a própria análise é um dos erros mais perigosos. O que funciona para uma pessoa pode não ser ideal para você.

Crie o hábito de estudar. Antes de investir em uma empresa, entenda seu modelo de negócio, sua saúde financeira e suas perspectivas de crescimento. A informação é a melhor ferramenta para tomar decisões conscientes.

4. Agir com base na emoção

O mercado financeiro é volátil, com períodos de alta e de baixa. Vender ativos no desespero durante uma queda ou comprar na euforia de uma alta são reações emocionais que costumam gerar prejuízos. O medo e a ganância são péssimos conselheiros.

Para se proteger, tenha uma estratégia de longo prazo e mantenha a disciplina. Entenda que as oscilações são normais e evite tomar decisões precipitadas com base nas notícias do dia. A paciência é uma virtude fundamental para o investidor.

5. Ignorar os custos e impostos

Muitos iniciantes focam apenas no potencial de valorização de um ativo e se esquecem dos custos envolvidos. Taxas de corretagem, custódia e emolumentos podem corroer parte significativa dos seus lucros, especialmente em operações de curto prazo.

Além disso, é preciso considerar o imposto de renda sobre os ganhos. Antes de escolher uma corretora, compare as taxas e planeje seus investimentos levando em conta a tributação para evitar surpresas desagradáveis na hora de resgatar o dinheiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.