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Troca de controle em seguradora não afeta sua apólice

Proteção do consumidor é garantida por lei; contrato mantém mesmas condições e coberturas mesmo com fusão ou aquisição da operadora

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
22/07/2026 15:41

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Troca de controle em seguradora não afeta sua apólice
A validade e as condições das apólices de seguro são mantidas, garantindo os direitos dos consumidores em transações do mercado crédito: Freepik

O mercado de seguros é dinâmico e, ocasionalmente, notícias sobre fusões ou a venda de uma operação podem gerar incerteza entre os clientes. A dúvida principal é sempre a mesma: o que acontece com minha apólice de seguro em caso de uma troca de controle da companhia?

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A resposta direta é que seu seguro continua válido e com as mesmas condições. A legislação brasileira protege o consumidor em situações como essa, garantindo a continuidade dos contratos sem qualquer prejuízo para quem já é cliente.

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O que acontece com meu seguro se a companhia for vendida?

Se a venda de uma seguradora for concretizada, sua apólice permanece totalmente válida e sem alterações. A nova empresa que assumir a operação é legalmente obrigada a honrar integralmente todas as condições, coberturas e valores que você contratou. Sua proteção está garantida por lei.

Essa transição é um processo comum no mercado financeiro e de seguros. A mudança de controle acionário não anula as obrigações que a seguradora tem com seus clientes. Todos os direitos e deveres de ambas as partes, segurado e seguradora, são mantidos.

Meus direitos como cliente estão garantidos?

Sim. Todo o processo de venda ou fusão no setor de seguros é rigorosamente supervisionado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Este órgão do governo federal atua como fiscalizador para assegurar que os direitos dos consumidores sejam integralmente respeitados e que a nova controladora tenha solidez financeira para cumprir os compromissos.

A Susep analisa a transação para garantir que a empresa compradora possua capacidade técnica e econômica para gerir a carteira de clientes, o que funciona como uma camada extra de proteção para o segurado.

O que pode mudar na prática para o segurado?

Embora as condições essenciais do seu seguro não mudem, algumas alterações operacionais e de identidade da marca podem ocorrer ao longo do tempo. As mudanças mais comuns são:

  • A marca: o nome da seguradora original pode ser substituído pelo nome da nova empresa nos documentos e na comunicação.

  • Canais de atendimento: números de telefone, aplicativos e o site para contato podem ser atualizados.

  • Formas de pagamento: eventualmente, pode haver alteração nos dados para pagamento de boletos ou débito automático.

Qualquer mudança desse tipo deve ser comunicada pela nova empresa com antecedência, de forma clara e objetiva, para todos os clientes.

E o que não muda de jeito nenhum?

O mais importante é o que permanece inalterado. A estrutura da sua apólice está protegida por contrato e pela lei. Os seguintes pontos não podem ser modificados:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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