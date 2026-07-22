Troca de controle em seguradora não afeta sua apólice
Proteção do consumidor é garantida por lei; contrato mantém mesmas condições e coberturas mesmo com fusão ou aquisição da operadora
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O mercado de seguros é dinâmico e, ocasionalmente, notícias sobre fusões ou a venda de uma operação podem gerar incerteza entre os clientes. A dúvida principal é sempre a mesma: o que acontece com minha apólice de seguro em caso de uma troca de controle da companhia?
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A resposta direta é que seu seguro continua válido e com as mesmas condições. A legislação brasileira protege o consumidor em situações como essa, garantindo a continuidade dos contratos sem qualquer prejuízo para quem já é cliente.
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O que acontece com meu seguro se a companhia for vendida?
Se a venda de uma seguradora for concretizada, sua apólice permanece totalmente válida e sem alterações. A nova empresa que assumir a operação é legalmente obrigada a honrar integralmente todas as condições, coberturas e valores que você contratou. Sua proteção está garantida por lei.
Essa transição é um processo comum no mercado financeiro e de seguros. A mudança de controle acionário não anula as obrigações que a seguradora tem com seus clientes. Todos os direitos e deveres de ambas as partes, segurado e seguradora, são mantidos.
Meus direitos como cliente estão garantidos?
Sim. Todo o processo de venda ou fusão no setor de seguros é rigorosamente supervisionado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Este órgão do governo federal atua como fiscalizador para assegurar que os direitos dos consumidores sejam integralmente respeitados e que a nova controladora tenha solidez financeira para cumprir os compromissos.
A Susep analisa a transação para garantir que a empresa compradora possua capacidade técnica e econômica para gerir a carteira de clientes, o que funciona como uma camada extra de proteção para o segurado.
O que pode mudar na prática para o segurado?
Embora as condições essenciais do seu seguro não mudem, algumas alterações operacionais e de identidade da marca podem ocorrer ao longo do tempo. As mudanças mais comuns são:
A marca: o nome da seguradora original pode ser substituído pelo nome da nova empresa nos documentos e na comunicação.
Canais de atendimento: números de telefone, aplicativos e o site para contato podem ser atualizados.
Formas de pagamento: eventualmente, pode haver alteração nos dados para pagamento de boletos ou débito automático.
Qualquer mudança desse tipo deve ser comunicada pela nova empresa com antecedência, de forma clara e objetiva, para todos os clientes.
E o que não muda de jeito nenhum?
O mais importante é o que permanece inalterado. A estrutura da sua apólice está protegida por contrato e pela lei. Os seguintes pontos não podem ser modificados:
Coberturas contratadas: indenizações por morte, invalidez, doenças graves e outras coberturas continuam as mesmas.
Valores de indenização: os capitais segurados, ou seja, os valores a serem pagos em caso de sinistro, não sofrem alteração.
Vigência da apólice: o prazo de validade do seu contrato de seguro segue como estabelecido originalmente.
Condições gerais: todas as cláusulas e regras do seu seguro continuam em vigor.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.