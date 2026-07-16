Tarifas EUA-Brasil: quem liderou a negociação com os Estados Unidos

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O governo brasileiro mobilizou uma equipe de alto escalão para negociar com os Estados Unidos e tentar evitar um novo pacote de tarifas que ameaçava atingir 21% das exportações do país ao mercado americano. As tratativas se estenderam até o prazo final estabelecido pelo governo dos Estados Unidos, em 15 de julho de 2026, quando terminaram sem acordo e o Washington confirmou a aplicação da sobretaxa, elevando as tensões comerciais entre os dois países.

Quem liderou a equipe de negociação do Brasil?

A frente de negociação do Brasil foi liderada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), sob o comando do ministro Márcio Elias Rosa. O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), chefiado pelo ministro Mauro Vieira, atuou em coordenação, fornecendo o suporte diplomático necessário.

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Qual o papel do MDIC?

O MDIC foi o protagonista nas discussões técnicas, apresentando dados sobre o impacto negativo que as barreiras tarifárias teriam para ambas as economias. O ministro Márcio Elias Rosa conduziu pessoalmente ao menos quatro rodadas de negociação com o representante comercial americano, Jamieson Greer. A pasta focou em demonstrar as consequências para a balança comercial e para as cadeias produtivas integradas.

Como o Itamaraty atuou na negociação?

O Itamaraty, por sua vez, operou na esfera diplomática para apoiar a estratégia do MDIC. A equipe do ministro Mauro Vieira buscou o diálogo com representantes da Casa Branca e do Departamento de Estado, reforçando a importância da parceria estratégica entre Brasil e Estados Unidos para encontrar uma solução que evitasse uma escalada no conflito comercial.

O trabalho da embaixada em Washington

A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, desempenhou um papel fundamental como articuladora local. Ela foi responsável por manter conversas constantes com membros do governo e do Congresso americano, monitorando o cenário político para apoiar o avanço das tratativas e defender os interesses brasileiros.

Qual o desfecho das negociações?

Com o fim do prazo em 15 de julho de 2026, as rodadas de negociação foram encerradas sem acordo. Ainda naquela noite, o governo americano confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre uma ampla lista de produtos brasileiros, com entrada em vigor prevista para 22 de julho de 2026. Em resposta, o governo brasileiro classificou a decisão como injustificada e anunciou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e acionar a Lei da Reciprocidade Econômica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.