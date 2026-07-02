A real expectativa do governo brasileiro nas negociações com os Estados Unidos

O ministro Márcio Elias Rosa (MDIC) participou nesta quinta-feira, 2, da quarta reunião sobre o tarifaço com o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. Em nota, Rosa informou que tratou de seis temas durante o debate com os americanos: comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento ilegal.

O ministro afirmou ainda que será necessário mais tempo para detalhar propostas e “aproximar posições” entre os dois países. Nova reunião entre as equipes técnicas ocorrerá na próxima semana para que ele e Greer voltem a debater os temas em 15 de julho.

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Apesar do debate técnico, a avaliação na equipe econômica e na ala política do governo é de que o presidente Donald Trump não deve se sensibilizar com os argumentos técnicos do governo brasileiro e manterá o tarifaço. Entre auxiliares do presidente Lula, o temor é de que novas medidas sejam anunciadas nos próximos meses para tentar influenciar as eleições em favor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou de qualquer outro candidato da oposição.