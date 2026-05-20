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Após encontro de Lula e Trump, EUA e Brasil fazem reunião sobre tarifas

O grupo de trabalho foi anunciado por Lula após a reunião do início do mês; Trump, por meio das redes sociais, também citou na ocasião a discussão sobre tarifas

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ISABELLA MENON
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Repórter
20/05/2026 09:59 - atualizado em 20/05/2026 10:01

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Trump e Lula no encontro nesta quinta-feira (7/5)
A conversa entre os países acontece após o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump no dia 7 de maio crédito: Ricardo Stuckert / PR

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou nesta terça-feira (19) que teve uma primeira reunião com o ministro Márcio Elias Rosa, do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio). A conversa acontece após o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump no dia 7 de maio

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Após a reunião entre os chefes de Estado, foi criado um grupo de trabalho para negociar o fim das barreiras tarifárias em até 30 dias. A reunião entre Greer e Rosa aconteceu virtualmente. 

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"Saúdo o engajamento construtivo do Brasil para avançar nas questões comerciais e espero continuar as discussões", escreveu Greer nas redes sociais. 

O grupo de trabalho foi anunciado por Lula após a reunião do início do mês. Trump, por meio das redes sociais, também citou na ocasião a discussão sobre tarifas na reunião que durou três horas. 

"Discutimos muitos tópicos, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito bem. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário." 

Durante um evento da Conferência das Américas, em Washington, nesta terça-feira, o sub-representante de Comércio dos Estados Unidos, Jeffrey Goettman, afirmou que os dois países mantêm um "diálogo aberto", mas evitou dizer se há possibilidade de um acordo em relação à investigação conduzida com base na Seção 301. 

Ele ainda afirmou que em julho deve ser concluído um relatório sobre a investigação do USTR sobre o Brasil, que inclui o Pix, o comércio da rua 25 de março, em São Paulo, e o etanol. O processo foi aberto em julho do ano passado. Além deste, o USTR também incluiu o Brasil em outro processo, com mais outros 59 países, em que investiga o suposto uso de trabalho forçado. 

Além do encontro virtual, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, também estiveram juntos em uma reunião às margens do G7 em Paris. 

"Demos seguimento à agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", escreveu o ministro no X (ex-Twitter). 

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Ele destacou ainda um acordo para avançar na formalização de um mecanismo de cooperação entre a Receita e a alfândega norte-americana como combate ao crime organizado, focado na repressão ao tráfico de armas e drogas.

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