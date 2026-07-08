Dívida de condomínio pode levar à penhora do imóvel? Entenda a lei

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A inadimplência de taxas condominiais pode, sim, resultar na penhora e até na perda do imóvel para quitação do débito. A medida é legal e se aplica mesmo que o apartamento ou a casa seja o único bem da família, uma condição que normalmente protege a propriedade contra a execução de outras dívidas.

Essa regra representa uma das exceções à chamada impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90. A legislação entende que as despesas de condomínio são obrigações "propter rem", ou seja, estão diretamente atreladas ao próprio imóvel. O pagamento é essencial para a manutenção e conservação das áreas comuns, beneficiando todos os moradores.

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O que diz a lei sobre a penhora por dívida de condomínio?

O Código de Processo Civil (CPC) autoriza a execução judicial para cobrar débitos condominiais. A dívida é considerada um título executivo extrajudicial, o que torna o processo de cobrança mais rápido e direto. Embora o artigo 835 do CPC estabeleça uma ordem de preferência para a penhora de bens, a Justiça entende que o próprio imóvel pode ser penhorado para garantir o pagamento dos valores atrasados, dada a natureza da dívida.

Como funciona o processo de penhora do imóvel?

O procedimento judicial para a cobrança de dívidas condominiais segue um rito específico para acelerar a resolução. O processo geralmente ocorre em poucas etapas, desde a notificação até a possibilidade de leilão do bem.

Ação de execução: O condomínio, representado por um advogado, entra com uma ação na Justiça exigindo o pagamento da dívida. Citação do devedor: O proprietário é oficialmente notificado para pagar o valor total do débito, incluindo multas e juros, em um prazo de três dias. Penhora do bem: Caso o pagamento não seja efetuado no prazo, o juiz pode determinar a penhora do imóvel. O bem fica como garantia da dívida. Avaliação e leilão: Se a situação não for regularizada, o imóvel é avaliado e pode ser levado a leilão público para que o valor arrecadado seja usado para quitar a dívida com o condomínio.

Como evitar a penhora por débitos condominiais?

A melhor forma de evitar a perda do imóvel é manter as obrigações em dia. No entanto, diante de dificuldades financeiras, a negociação se torna o caminho mais eficaz para resolver a pendência antes que ela se transforme em uma ação judicial.

Procure a administração: Ao perceber que não conseguirá pagar a taxa, entre em contato imediatamente com o síndico ou a administradora para buscar um acordo.

Formalize a negociação: Proponha um plano de parcelamento e formalize o acordo por escrito. A maioria dos condomínios prefere negociar a iniciar um custoso processo judicial.

Priorize o pagamento: Devido à gravidade das consequências, a dívida de condomínio deve ser tratada como prioridade no orçamento familiar.

Busque orientação jurídica: Se já houver um processo em andamento, procure um advogado para avaliar as opções de defesa e as possibilidades de acordo na esfera judicial. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.