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Criptomoeda Pepe: guia explica os riscos de investir em memecoins

A alta volatilidade atrai, mas especialistas alertam; entenda por que o investimento em moedas baseadas em memes como a Pepe é considerado de alto risco

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
07/07/2026 15:14

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Criptomoeda Pepe: guia explica os riscos de investir em memecoins
O mercado de criptoativos, como o Bitcoin, é marcado por volatilidade, reflexo das oscilações que afetam também as memecoins. crédito: Freepik

A criptomoeda Pepe (PEPE), inspirada no popular meme da internet, continua a atrair a atenção de investidores com suas rápidas e intensas variações de preço. Em julho de 2026, com uma capitalização de mercado que ronda US$ 1,1 bilhão, o ativo digital é classificado como uma "memecoin", uma categoria de criptoativos considerada de altíssimo risco devido à sua natureza puramente especulativa e à ausência de fundamentos sólidos que justifiquem seu valor.

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Diferentemente de criptomoedas como o Bitcoin ou o Ethereum, que possuem ecossistemas tecnológicos e propostas de uso definidas, a Pepe coin foi criada sem um propósito claro, servindo principalmente como um objeto de especulação financeira. Prova disso é a recente solicitação de um ETF (fundo de índice) da Pepe junto à SEC em abril de 2026, que ampliou o debate sobre sua legitimidade. Seu valor depende quase exclusivamente do interesse gerado nas redes sociais e do volume de negociações, o que o torna extremamente instável.

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O que é a criptomoeda Pepe?

A Pepe é um token do tipo ERC-20, criado na rede blockchain da Ethereum, e seu nome é uma homenagem ao meme "Pepe the Frog". Lançada sem uma pré-venda ou impostos de transação, a memecoin se apoia em uma narrativa de ser "a moeda do povo", mas não possui um projeto tecnológico ou uma utilidade prática associada a ela.

Quais são os principais riscos de investir em memecoins?

O investimento em moedas baseadas em memes, como a Pepe, carrega perigos significativos que vão além da flutuação comum do mercado de criptoativos. O principal atrativo, a alta volatilidade, é também sua maior armadilha, podendo gerar perdas financeiras totais em um curto espaço de tempo.

Falta de utilidade prática e fundamentos

O valor das memecoins não está ancorado em tecnologia, soluções para problemas reais ou um plano de negócios. Ele é impulsionado pelo hype e pela especulação, o que significa que pode desaparecer tão rapidamente quanto surgiu, assim que a atenção do público mudar para outro assunto ou ativo.

Alta volatilidade e manipulação de mercado

A concentração de uma grande quantidade de tokens nas mãos de poucos investidores, conhecidos como "baleias", cria um ambiente propício para a manipulação. Esses grandes detentores podem vender suas posições de uma só vez, causando uma queda abrupta no preço, em um esquema conhecido como "pump and dump".

Vale a pena investir na Pepe coin?

Investir na Pepe coin é considerado uma aposta de altíssimo risco. Embora alguns investidores possam obter lucros rápidos durante os picos de popularidade, a probabilidade de perda é substancialmente maior. A ausência de valor intrínseco faz com que o investimento seja comparável a um jogo de azar, sem garantias ou fundamentos que sustentem o preço a longo prazo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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