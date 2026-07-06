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O que é IPCA e como o cálculo da inflação oficial impacta sua vida

Entenda de forma simples como o IBGE mede a variação de preços que serve de referência para a economia e por que esse índice é tão importante

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
06/07/2026 16:01

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O que é IPCA e como o cálculo da inflação oficial impacta sua vida
Compreender o IPCA é fundamental para gerenciar as finanças e proteger o poder de compra frente à inflação. crédito: Freepik

Você já ouviu falar em IPCA no noticiário e se perguntou o que essa sigla significa na prática? Entender esse indicador é fundamental para organizar suas finanças, pois ele mede a inflação oficial do país e mostra se o seu poder de compra aumentou ou diminuiu ao longo do tempo. O cálculo é realizado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Basicamente, o índice reflete a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Quando o IPCA sobe, significa que os preços estão mais altos e que seu dinheiro está valendo menos. Se ele cai, indica uma desaceleração da inflação ou até mesmo uma deflação, que é a queda geral dos preços.

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O que é o IPCA?

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o principal indicador de inflação do Brasil. Ele serve como referência para o sistema de metas de inflação do governo federal e para verificar o comportamento dos preços no varejo, impactando diretamente o custo de vida da população.

Como o IPCA é calculado?

Para calcular o IPCA, pesquisadores do IBGE coletam mensalmente os preços de uma cesta com centenas de produtos e serviços em todo o país. A análise considera famílias com renda de um a 40 salários mínimos e abrange os gastos mais comuns do dia a dia. A variação de preços de cada item tem um peso diferente no cálculo final, de acordo com sua importância no orçamento familiar.

Os principais grupos de despesas analisados na cesta de consumo são:

  • Alimentação e bebidas

  • Habitação

  • Transportes

  • Saúde e cuidados pessoais

  • Despesas pessoais

  • Vestuário

  • Educação

  • Artigos de residência

  • Comunicação

Como a inflação oficial impacta sua vida?

A variação do IPCA afeta o cotidiano de maneiras diretas e indiretas. O impacto mais visível é a perda do poder de compra, já que o mesmo valor em reais compra menos produtos e serviços quando a inflação está alta. Entender o índice é crucial para proteger seu dinheiro e tomar decisões financeiras mais inteligentes.

Veja os principais efeitos no seu bolso:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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