O que é IPCA? Entenda de vez como o índice da inflação afeta sua vida

Você provavelmente já ouviu a sigla IPCA no noticiário, associada ao aumento de preços no supermercado ou ao custo de vida. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é, de fato, a medida oficial da inflação no Brasil. Calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ele funciona como um termômetro que mostra se os preços, em média, subiram, caíram ou se mantiveram estáveis.

Para chegar a esse número, pesquisadores do IBGE coletam todos os meses cerca de 430 mil preços em 16 áreas urbanas do país, incluindo regiões metropolitanas e municípios específicos. Os dados são comparados com os do mês anterior. O objetivo é acompanhar a variação de uma cesta de produtos e serviços consumida por famílias com renda de um a 40 salários mínimos.

Essa cesta é bem ampla e reflete os principais gastos da população. Ela é dividida em nove grandes grupos para garantir uma medição completa do custo de vida, dos quais os principais são:

Alimentação e bebidas: itens como arroz, feijão, carnes e refeições fora de casa.

Habitação: aluguel, conta de luz, água e gás de botijão.

Transportes: combustível, passagens de ônibus e compra de veículos.

Saúde e cuidados pessoais: remédios, planos de saúde e itens de higiene.

Despesas pessoais: serviços como cabeleireiro e lazer.

Os outros grupos que compõem o índice são Vestuário, Artigos de residência, Educação e Comunicação.

Como o IPCA afeta seu bolso?

De forma direta, o IPCA mede a perda do poder de compra do dinheiro. Se o índice sobe 5% em um ano, significa que você precisa de R$ 105 para comprar o que antes custava R$ 100. Essa percepção fica clara na hora de encher o carrinho de compras ou abastecer o carro.

O impacto vai além do consumo imediato. O índice é usado como referência para o reajuste de salários em negociações sindicais e para a correção de alguns contratos, como aluguéis. O governo também o utiliza para definir a meta de inflação, uma baliza para a política econômica.

Além disso, o IPCA influencia diretamente a taxa básica de juros, a Selic. Quando a inflação está alta, o Banco Central tende a subir a Selic para desestimular o consumo e segurar os preços. Uma Selic mais elevada encarece o crédito, tornando financiamentos e empréstimos mais caros, mas pode beneficiar quem tem dinheiro aplicado em investimentos de renda fixa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.