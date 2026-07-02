Fiat Argo vs. concorrentes: vale a pena comprar o compacto em 2026?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Fiat Argo segue como um dos hatches mais populares do Brasil em 2026, mas a concorrência acirrada com Chevrolet Onix e Hyundai HB20 levanta uma dúvida importante para o consumidor: ele ainda é a melhor compra do segmento? A resposta passa por uma análise direta de preços, consumo e, principalmente, o que cada um oferece na lista de equipamentos.

Colocar os três lado a lado revela um cenário de grande equilíbrio, onde a escolha final depende dos detalhes e das prioridades de cada motorista. Entender essas diferenças é fundamental para fazer um bom negócio.

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Preços e versões

Na briga de valores, os três compactos andam muito próximos. A linha 2026 do Fiat Argo tem preços que começam em torno de R$ 96 mil na versão de entrada 1.0 manual e podem chegar a R$ 112 mil na versão Trekking 1.3 com câmbio CVT.

Seus principais concorrentes, Chevrolet Onix e Hyundai HB20, também se posicionam em uma faixa de preço bastante similar, com as versões de entrada e topo de linha competindo diretamente com os valores do modelo da Fiat.

Consumo de combustível

A eficiência energética é um ponto crucial, e neste quesito, os três modelos apresentam resultados muito competitivos e próximos entre si, especialmente nas versões equipadas com motor 1.0 aspirado. A escolha entre eles com base apenas no consumo dependerá de pequenas variações, sendo recomendado consultar os dados mais recentes do Inmetro para uma decisão detalhada.

Equipamentos e diferenciais

Desde as versões de entrada, o trio já vem bem equipado. Ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos e central multimídia com espelhamento para celular são itens praticamente garantidos nos três modelos.

O grande diferencial do Argo costuma ser o design e o acabamento interno, que transmitem uma sensação de maior refinamento em comparação com os rivais diretos. O espaço interno também é um de seus pontos fortes.

O Chevrolet Onix, por sua vez, se destaca pela segurança, frequentemente oferecendo seis airbags de série na maioria de suas versões, um item que costuma ser opcional ou disponível apenas nas configurações mais caras dos concorrentes. O porta-malas também está entre os mais generosos da categoria.

Já o Hyundai HB20 aposta forte em tecnologia. Suas versões intermediárias e topo de linha frequentemente trazem pacotes de assistência ao motorista, como assistente de permanência em faixa e alerta de colisão frontal, recursos avançados para o segmento.

Vale a pena comprar agora ou esperar?

Um ponto crucial a ser considerado em 2026 é o futuro do próprio Argo. A Fiat tem previsto o lançamento de um modelo completamente novo, baseado no conceito Grande Panda, para o segundo semestre. Essa nova geração promete um design renovado e mais tecnologias. Portanto, para quem não tem pressa, pode valer a pena aguardar a novidade ou aproveitar as possíveis promoções do modelo atual com a proximidade do lançamento de seu sucessor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.