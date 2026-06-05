Os 5 carros elétricos mais baratos do Brasil em 2026

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O sonho do carro elétrico na garagem ficou mais próximo para muitos brasileiros em junho de 2026. A forte concorrência entre as montadoras, especialmente as de origem chinesa, derrubou os preços e já há opções sendo vendidas abaixo da marca de R$ 100 mil, com o modelo mais acessível custando menos de R$ 70 mil.

A popularização dos modelos de entrada é impulsionada principalmente por marcas que investem em um portfólio agressivo. Esse movimento forçou as fabricantes tradicionais a reverem suas estratégias, resultando em um cenário mais competitivo e vantajoso para o consumidor.

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Com o avanço da infraestrutura de recarga e a maior aceitação do público, os veículos elétricos deixaram de ser um nicho de luxo para se tornarem uma alternativa viável para o uso diário, principalmente em centros urbanos.

Conheça os 5 elétricos mais acessíveis do Brasil

1. JMEV Emova Easy: a partir de R$ 69.990. Sendo o carro elétrico mais barato do Brasil, este modelo da Jiangling Motors EV (importado pela E-Motors) é focado estritamente no uso urbano. Oferece uma proposta básica e funcional para deslocamentos curtos, representando um marco no acesso à mobilidade elétrica no país.

2. Renault Kwid E-Tech: a partir de R$ 99.990. Consolidado no mercado, o subcompacto elétrico da Renault é uma escolha prática para o dia a dia. Seu principal atrativo é a robustez da suspensão, adaptada para as ruas brasileiras, com uma autonomia de 180 km a 185 km segundo o Inmetro.

3. BYD Dolphin Mini: a partir de R$ 118.990. Um fenômeno de vendas, o modelo da BYD equilibra preço competitivo com um bom pacote de tecnologia, incluindo a famosa central multimídia giratória. Sua autonomia, segundo o Inmetro, é de 280 km, tornando-o versátil.

4. JAC E-JS1: 4. JAC E-JS1: a partir de R$ 119.990. Um dos pioneiros entre os elétricos compactos no Brasil, o E-JS1 da JAC Motors continua sendo uma opção relevante. É um veículo pensado para a cidade, com design simpático e autonomia de 161 km no padrão Inmetro.

5. Geely EX2 Pro: a partir de R$ 119.990 (Preço promocional). Ocupando o espaço dos antigos subcompactos elétricos, o modelo da Geely se destaca por oferecer porte de hatch compacto e motor mais potente de 116 cv. O modelo traz ótimos equipamentos de série e entrega 290 km de autonomia pelo Inmetro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.