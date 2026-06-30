Assine
overlay
Início Economia
COMBUSTÍVEIS

Governo Lula retira subsídio de 35 centavos por litro de diesel

Ministro da Fazenda, Dario Durigan considerou a retirada futura de subvenções de R$ 0,44 da gasolina e o subsídio de R$ 1,12 de diesel. A justificativa do recuo é a estabilização nos preços do petróleo

Publicidade
Carregando...
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
30/06/2026 19:08

compartilhe

SIGA
×
Diesel sobe 14,75%. Diferença entre estados chega a R$ 1,11 - Multieixos com Renato Ferraz
Diesel sobe 14,75%. Diferença entre estados chega a R$ 1,11 - Multieixos com Renato Ferraz

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (30/6), a retirada da subvenção de R$ 0,35 por litro de diesel. Então anunciada como estratégia para conter a alta dos preços do petróleo em decorrência da guerra entre Estados Unidos, Isral e Irã, a medida deixa de valer a partir desta quarta-feira (1º/7). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A justificativa do recuo é a estabilização nos preços do petróleo, após os países iniciarem diálogo para fazer um acordo de paz. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o mercado internacional de pretróleo atingiu, neste momento, patamares próximos aos registrados antes da crise no Oriente Médio.

"A gente foi atento para colocar as medidas de pé para não ser sócio da guerra e mitigar preços. Também seremos atentos e teremos prontidão na retirada e na reversão das medidas", disse o ministro, em conversa com jornalistas. 

Leia Mais

Avaliação das subvenções

O subsídio de R$ 0,35 ao diesel foi uma das ações anunciadas pelo governo para conter a alta de combustíveis. Além dessa medida, anunciada em abril deste ano, o Ministério da Fazenda formalizou outras subvenções ao diesel e ao litro da gasolina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a retirada do subsídio de 35 centavos prevista para quarta, Durigan afirma avalia a reformulação das outras subvenções. "Estamos tirando a subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel a partir de amanhã e não vamos parar por aqui. Estamos em avaliação da outra subvenção do diesel, que é R$ 1,12, e, em especial, também da gasolina, de R$ 0,44", afirmou Durigan.

Tópicos relacionados:

diesel governo-federal guerra-eua-ira subsidio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay