Governo Lula retira subsídio de 35 centavos por litro de diesel

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (30/6), a retirada da subvenção de R$ 0,35 por litro de diesel. Então anunciada como estratégia para conter a alta dos preços do petróleo em decorrência da guerra entre Estados Unidos, Isral e Irã, a medida deixa de valer a partir desta quarta-feira (1º/7).

A justificativa do recuo é a estabilização nos preços do petróleo, após os países iniciarem diálogo para fazer um acordo de paz. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o mercado internacional de pretróleo atingiu, neste momento, patamares próximos aos registrados antes da crise no Oriente Médio.

"A gente foi atento para colocar as medidas de pé para não ser sócio da guerra e mitigar preços. Também seremos atentos e teremos prontidão na retirada e na reversão das medidas", disse o ministro, em conversa com jornalistas.

Avaliação das subvenções

O subsídio de R$ 0,35 ao diesel foi uma das ações anunciadas pelo governo para conter a alta de combustíveis. Além dessa medida, anunciada em abril deste ano, o Ministério da Fazenda formalizou outras subvenções ao diesel e ao litro da gasolina.

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Com a retirada do subsídio de 35 centavos prevista para quarta, Durigan afirma avalia a reformulação das outras subvenções. "Estamos tirando a subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel a partir de amanhã e não vamos parar por aqui. Estamos em avaliação da outra subvenção do diesel, que é R$ 1,12, e, em especial, também da gasolina, de R$ 0,44", afirmou Durigan.