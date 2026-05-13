Economia
Governo anuncia medida para frear alta da gasolina e diesel no Brasil
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A medida funcionará como uma espécie de “cashback” tributário. Produtores e importadores pagarão os tributos federais normalmente e depois receberão parte do valor de volta por meio da ANP Foto: Rovena Rosa / Agencia Brasil
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O benefício começará pela gasolina, que ainda não havia recebido compensações desde o agravamento da crise internacional. O diesel também poderá entrar no programa nas próximas semanas Foto: Reprodução de vídeo do Globo.com
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Segundo o ministro Bruno Moretti, o desconto estimado para a gasolina ficará entre R$ 0,40 e R$ 0,45 por litro. No diesel, o valor previsto é de aproximadamente R$ 0,35 por litro. Foto: Freepik
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O governo afirma que a medida terá neutralidade fiscal. A avaliação é de que o aumento da arrecadação com royalties e dividendos do petróleo ajudará a compensar os gastos públicos. Foto: Terry McGraw pixabay
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A iniciativa ocorre em meio à disparada do barril do petróleo após o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O cenário internacional elevou a pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
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Cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis apontam que os preços internos seguem defasados em relação ao mercado internacional. A estimativa é de uma diferença de 39% no diesel e de 73% na gasolina. Foto: Fernando Frazão/Agencia Brasil