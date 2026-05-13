Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Governo anuncia medida para frear alta da gasolina e diesel no Brasil

RF
Redação Flipar
  • A medida funcionará como uma espécie de “cashback” tributário. Produtores e importadores pagarão os tributos federais normalmente e depois receberão parte do valor de volta por meio da ANP
    A medida funcionará como uma espécie de “cashback” tributário. Produtores e importadores pagarão os tributos federais normalmente e depois receberão parte do valor de volta por meio da ANP Foto: Rovena Rosa / Agencia Brasil
  • O benefício começará pela gasolina, que ainda não havia recebido compensações desde o agravamento da crise internacional. O diesel também poderá entrar no programa nas próximas semanas
    O benefício começará pela gasolina, que ainda não havia recebido compensações desde o agravamento da crise internacional. O diesel também poderá entrar no programa nas próximas semanas Foto: Reprodução de vídeo do Globo.com
  • Segundo o ministro Bruno Moretti, o desconto estimado para a gasolina ficará entre R$ 0,40 e R$ 0,45 por litro. No diesel, o valor previsto é de aproximadamente R$ 0,35 por litro.
    Segundo o ministro Bruno Moretti, o desconto estimado para a gasolina ficará entre R$ 0,40 e R$ 0,45 por litro. No diesel, o valor previsto é de aproximadamente R$ 0,35 por litro. Foto: Freepik
  • O governo afirma que a medida terá neutralidade fiscal. A avaliação é de que o aumento da arrecadação com royalties e dividendos do petróleo ajudará a compensar os gastos públicos.
    O governo afirma que a medida terá neutralidade fiscal. A avaliação é de que o aumento da arrecadação com royalties e dividendos do petróleo ajudará a compensar os gastos públicos. Foto: Terry McGraw pixabay
  • A iniciativa ocorre em meio à disparada do barril do petróleo após o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O cenário internacional elevou a pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil.
    A iniciativa ocorre em meio à disparada do barril do petróleo após o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O cenário internacional elevou a pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil. Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
  • Cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis apontam que os preços internos seguem defasados em relação ao mercado internacional. A estimativa é de uma diferença de 39% no diesel e de 73% na gasolina.
    Cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis apontam que os preços internos seguem defasados em relação ao mercado internacional. A estimativa é de uma diferença de 39% no diesel e de 73% na gasolina. Foto: Fernando Frazão/Agencia Brasil
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay