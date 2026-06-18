Incerteza no diesel reforça gestão de combustível

A volatilidade nos preços do diesel observada ao longo de 2026 tem levado empresas que operam frotas e equipamentos movidos a combustível a reforçar controles internos e ampliar investimentos em gestão operacional. Em setores como agronegócio, logística, mineração e construção, onde o diesel representa uma parcela significativa dos custos, a busca por maior previsibilidade tornou-se prioridade.

Mais do que acompanhar as oscilações de mercado, as empresas passaram a concentrar esforços na gestão do consumo, do abastecimento e dos estoques, utilizando tecnologias capazes de fornecer informações em tempo real e apoiar decisões mais rápidas e assertivas.

Nesse contexto, soluções integradas de gestão de combustível ganham relevância por permitirem uma visão mais ampla e estruturada da operação. O processo começa pelo controle de estoque, com o monitoramento contínuo dos tanques e das movimentações de combustível. Essa etapa permite acompanhar volumes disponíveis, identificar variações e ampliar a segurança no planejamento de abastecimento.

Na sequência, o controle de abastecimento permite registrar e acompanhar as operações realizadas em campo, criando maior rastreabilidade sobre o uso do combustível. Com processos mais estruturados, a empresa reduz a dependência de controles manuais e passa a contar com informações mais consistentes para avaliar consumo, rotina operacional e eventuais desvios de padrão.

A identificação automática de veículos e operadores complementa esse processo ao ampliar a precisão dos registros e reforçar a confiabilidade das informações. Com ela, cada abastecimento fica vinculado aos dados corretos da operação, reduzindo falhas de apontamento e fortalecendo o acompanhamento sobre quem abastece, o que abastece e em quais condições.

“A experiência recente mostrou que o impacto não está apenas na variação do preço do diesel, mas também na capacidade das empresas de acompanhar o consumo com mais precisão e previsibilidade operacional. Em momentos de maior pressão sobre custos, cresce a necessidade de informações confiáveis e visibilidade em tempo real sobre a operação”, afirma Edson Machado, Especialista em Ofertas Brasil da Gilbarco Veeder-Root.

Segundo o executivo, o ganho mais relevante está na integração das diferentes camadas de controle da operação. Informações de estoque, abastecimento e consumo geram dados importantes individualmente, mas é a consolidação desses dados em uma plataforma de gestão que permite transformar registros operacionais em inteligência para tomada de decisão.

De acordo com Machado, essa integração pode ser realizada por meio de plataformas digitais de gestão, como o FuelOnet Prime, da Gilbarco Veeder-Root, que centralizam informações de estoque, abastecimento e consumo em um único ambiente. A consolidação dos dados amplia a visibilidade sobre a operação, facilita o monitoramento em tempo real e contribui para decisões mais rápidas e assertivas.

“Quando a empresa passa a ter uma visão integrada da operação, consegue identificar inconsistências com mais rapidez, acompanhar padrões de consumo e atuar preventivamente sobre possíveis perdas ou desvios. Isso traz mais previsibilidade e mais controle sobre os custos operacionais”, explica Machado.

De acordo com o especialista, em um cenário marcado por oscilações de preços e pressão sobre margens, ampliar a capacidade de gestão interna tornou-se uma forma direta de proteger a operação. Embora a tecnologia não elimine a volatilidade do mercado, ela contribui para reduzir desperdícios, melhorar o planejamento e aumentar a eficiência operacional.

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“A tendência é que as empresas busquem cada vez mais visibilidade sobre suas operações e decisões baseadas em dados. A gestão integrada do combustível deixa de ser apenas uma ferramenta de controle e passa a ser um recurso estratégico para apoiar competitividade, produtividade e sustentabilidade financeira dos negócios”, conclui Edson Machado.