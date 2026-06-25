Expomontes 2026 inicia nesta sexta e espera movimentar R$ 400 milhões

Apesar de conviver com a seca histórica, o Norte de Minas tem grande relevância na atividade rural, com destaque na criação bovina e na fruticultura irrigada, além da agricultura familiar. A superação da adversidade climática e o potencial da região são mostrados na 52ª Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes), que começa nesta sexta-feira (26/6) e vai até o dia 5 de julho no Parque de Exposições da cidade. O evento é uma vitrine do agronegócio e da economia da região.

Apontada como segunda maior feira agropecuária do interior do estado, atrás da Expozebu (de Uberaba, no Triângulo), a Expomontes é organizada pela Sociedade Rural de Montes Claros, que está comemorando 82 anos de existência. Segundo a entidade, o evento tem a expectativa de movimentar R$ 400 milhões em negócios e gerar cerca de 5 mil empregos temporários – diretos e indiretos durante os 10 dias de evento.

São esperados cerca de 300 mil visitantes, atraídos, principalmente, por shows de artistas nacionais, entre eles Leo Santana e Alkatu (no sábado, dia 27/6), Joelma e Eduardinho (domingo - 28/6), Gusttavo Lima (2/7), Natanzinhho Lima e Nathan (4/7) e Menos e Mais e Xandão Avião (5/7).

A Sociedade Rural ressalta que a feira movimenta não apenas o agronegócio, mas também uma extensa cadeia econômica que envolve hotéis, restaurantes, bares, transporte, comércio, serviços, indústria, entretenimento e economia criativa.

Um dos destaques da Expomontes é a Feira de Agricultura Familiar. A iniciativa reúne cerca de 160 agricultores familiares distribuídos em 40 barracas, representando 12 municípios do Norte de Minas. A iniciativa tem como objetivo valorizar o pequeno produtor rural, fortalecer a geração de renda no campo e aproximar agricultores e consumidores.

Os agricultores familiares participam de todas as etapas da cadeia produtiva. Eles produzem desde a matéria-prima, como mandioca, goma e farinha, até alimentos prontos para consumo, como o tradicional beiju. A feira também reúne artesanato regional, quitandas, doces, comidas típicas, sucos naturais e diversos produtos que representam a identidade cultural e gastronômica do Norte de Minas.

“Ao longo dos anos, mantivemos essa essência, mas também avançamos de forma significativa, ampliando o espaço, melhorando a estrutura de atendimento, oferecendo mais capacitações e criando oportunidades para que os expositores profissionalizem cada vez mais seus negócios”, afirma Flávio Gonçalves Oliveira, presidente da Sociedade Rural de Montes Claros.

“Hoje, a agricultura familiar ocupa um papel estratégico dentro da Expomontes, demonstrando a força do empreendedorismo rural e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social de toda a nossa região”, completa Oliveira.

Protagonismo feminino

De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG), cerca de 70% dos participantes da feira de agricultura familiar são mulheres na faixa etária entre 40 e 60 anos, evidenciando o protagonismo feminino na agricultura familiar e no desenvolvimento rural.

“É um espaço em que o agricultor, além de comercializar o que produz, fortalece sua relação com os consumidores e cria oportunidades de negócio que permanecem durante todo o ano. Muitos visitantes que conhecem os produtos na Expomontes passam a comprar posteriormente nas feiras livres, diretamente dos produtores ou por meio do sistema delivery, que já é uma realidade para muitos agricultores familiares. É um espaço para comercializar, divulgar e consolidar negócios”, afirma José Carlos, extensionista da Emater.

Leilões

Um dos pontos altos da Exposição Agropecuária de Montes Claros é a agenda de leilões da feira. Durante a mostra serão realizados 12 arremates, com a estimativa de comercializar aproximadamente nove mil animais e de movimentar R$ 20 milhões em negócios, envolvendo pecuária de corte, leite, equinos e genética de alta performance.

Nos leilões da Expomontes predomina o gado Nelore, que mostra a força e qualidade da raça no Norte de Minas, onde existem vários criadores que investem na melhoria genética.

Segundo o diretor financeiro da Sociedade Rural de Montes Claros, Osvaldo Miranda Jr., os leilões seguem entre os segmentos de maior relevância econômica dentro da feira.

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“Os leilões fazem parte da essência da Expomontes e têm um papel extremamente importante para o fortalecimento da pecuária regional e nacional. Além de movimentarem negócios expressivos, eles trazem genética, tecnologia, investimentos e posicionam Montes Claros no circuito dos grandes eventos agropecuários do país”, afirma o diretor financeiro da Sociedade Rural de Montes Claros, Oswaldo Miranda Junior.