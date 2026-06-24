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Intervenção

Entenda o que é a liquidação de um banco e o que afeta os clientes

Saiba como funciona o processo do Banco Central e quais são os direitos de correntistas e investidores quando uma instituição é encerrada

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
24/06/2026 16:14

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A liquidação extrajudicial de uma instituição financeira é um termo que preocupa muitos brasileiros. Trata-se de um processo conduzido pelo Banco Central (BC) que encerra as atividades de um banco quando ele se torna financeiramente inviável ou comete graves irregularidades.

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Na prática, a liquidação é a última etapa de uma intervenção do BC. O objetivo principal é organizar os ativos restantes da instituição para pagar todos os seus credores, incluindo clientes e investidores, de forma ordenada e justa. A medida visa proteger a estabilidade do sistema financeiro nacional e evitar prejuízos maiores aos correntistas.

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Como funciona a liquidação de um banco

Quando o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial, ele nomeia um liquidante. Essa pessoa assume o controle total da instituição, afastando os antigos administradores. A primeira ação é suspender todas as operações, como saques, pagamentos e transferências, para fazer um levantamento completo do que o banco possui (ativos) e do que ele deve (passivos).

Com esse balanço em mãos, o liquidante começa o processo de venda dos ativos para arrecadar dinheiro. A prioridade é quitar as dívidas trabalhistas e fiscais. Em seguida, vem o pagamento aos clientes e investidores, respeitando uma ordem de preferência estabelecida por lei. O processo pode levar meses ou até anos para ser concluído.

O que acontece com o dinheiro dos clientes

Para a maioria dos clientes, a principal proteção vem do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ele funciona como um seguro que cobre até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira em caso de quebra. Essa garantia vale para os produtos mais comuns, como:

  • Saldos em conta-corrente;

  • Caderneta de poupança;

  • Certificados de Depósito Bancário (CDBs);

  • Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio (LCI e LCA).

É importante saber que investimentos como fundos, ações, Tesouro Direto ou criptomoedas não são cobertos pelo FGC. Após o decreto da liquidação, o FGC orienta os clientes sobre como solicitar o ressarcimento dos valores garantidos, geralmente por meio de um aplicativo ou agências de bancos conveniados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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