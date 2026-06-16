Como fazer uma renda extra em 2026? 7 ideias para começar ainda hoje

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O cenário econômico de 2026, marcado pelo reajuste do salário mínimo para R$ 1.621 e o aumento contínuo do custo de vida, leva muitos brasileiros a procurar novas fontes de receita. Encontrar uma atividade extra para complementar o orçamento tornou-se uma necessidade, e existem alternativas práticas que podem ser iniciadas com baixo ou nenhum investimento.

A chave para o sucesso é identificar uma oportunidade que se alinhe às suas habilidades e ao tempo disponível. Seja explorando talentos pessoais ou aproveitando a demanda por serviços digitais, as opções são variadas e acessíveis para quem busca uma folga nas contas no fim do mês.

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Opções práticas para uma renda extra

Explorar o ambiente digital é um dos caminhos mais promissores. Plataformas online conectam profissionais a empresas que precisam de serviços pontuais, abrindo portas para quem domina alguma habilidade específica. Outras ideias envolvem a economia compartilhada e a venda de produtos caseiros, que continuam em alta.

Trabalhos como freelancer: use suas habilidades em redação, design, tradução ou programação para prestar serviços online. Sites especializados conectam você a clientes de todo o mundo. Investimento inicial: baixo (apenas um computador com internet). Tempo: flexível, mas exige dedicação para construir uma carteira de clientes. Venda de produtos usados: aquela roupa ou eletrônico sem uso pode valer um bom dinheiro. Aplicativos de marketplace facilitam a venda e o contato com compradores. Investimento inicial: zero. Tempo: depende do volume de itens, mas a publicação dos anúncios é rápida. Cuidador de animais de estimação: se você gosta de pets, oferecer serviços de cuidador (pet sitter) ou passeador de cães é uma ótima opção, principalmente em grandes cidades. Investimento inicial: baixíssimo. Tempo: flexível, concentrado em fins de semana e feriados. Produção de conteúdo digital: crie um blog ou canal sobre um tema que você domina. Com o tempo, é possível monetizar com anúncios e parcerias. Investimento inicial: baixo, mas o retorno financeiro costuma ser a médio ou longo prazo. Marketing de afiliados: divulgue produtos de outras empresas e ganhe uma comissão por cada venda realizada através do seu link. Investimento inicial: zero se você já possui redes sociais ativas. Tempo: requer constância na criação de conteúdo. Entregas e motorista de aplicativo: serviços de transporte e entrega continuam sendo uma fonte de renda rápida e flexível. Investimento inicial: requer um veículo (carro, moto ou bicicleta). Fique atento à necessidade de formalização, como o MEI, para questões tributárias e previdenciárias. Venda de alimentos caseiros: produzir e vender marmitas, doces ou bolos tem baixo custo inicial e grande potencial. Investimento inicial: baixo (custo dos ingredientes). É importante pesquisar as normas da vigilância sanitária e considerar a formalização do negócio para crescer. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.