Franquias para sair da CLT e abrir o próprio negócio

Sair da CLT e abrir o próprio negócio é um projeto ligado à busca por independência, autonomia e construção de renda. Nesse caminho, as franquias aparecem como alternativa para quem quer empreender com processos definidos, suporte da franqueadora e produtos ou serviços já testados no mercado.

Antes de investir, vale avaliar investimento inicial, capital de giro, royalties, prazo de retorno, rotina de operação e aderência do segmento ao perfil do empreendedor.

A seguir, veja opções de franquias para quem deseja sair da CLT e abrir o próprio negócio. Reativare: franquia de academia terapêutica para idosos e pessoas com patologias crônicas, com foco em saúde e longevidade.

Joy Energy: franquia de eletromobilidade, energia limpa e hubs de recarga para veículos elétricos.

Socila: franquia de beleza com atuação em salões, formação profissional e suporte ao franqueado.

Nawiki: franquia de açaí, sorvetes e sobremesas, com operação padronizada e foco na experiência.

BeB Games: franquia de games por licenciamento, voltada a quem deseja atuar no mercado gamer.

Açaí Ki Mania: franquia de açaí com fábrica própria, 34 unidades e foco em qualidade.

4Charge: franquia de totens e carregadores de smartphones com mídia digital em pontos comerciais.

Ital'In House: franquia de comida italiana no formato box, com foco em delivery e operação enxuta.

Alfabetizei: franquia de alfabetização com metodologia própria para crianças e pessoas com dificuldades.

AirLocker: franquia de smart lockers para condomínios e retirada de encomendas.

Mini Pet Store: franquia de minimercados autônomos para pets em condomínios, com operação 24 horas.

AF Seguros: franquia de seguros voltada à proteção patrimonial e formação de carteira recorrente.

Lave Full: franquia de lavanderias com lojas de grande capacidade e demanda recorrente.

SmartCred: franquia de crédito e soluções financeiras, com mais de 300 produtos e serviços.

Maria Gasolina Express: franquia de minimercados autônomos gourmet, com tecnologia e conveniência.

Telas Cupecê: franquia de telas, alambrados e soluções para construção, segurança e decoração.

Sua Coxinha: franquia de coxinhas com receita própria, fabricação interna e operação simplificada.

BM Vagas: franquia de recrutamento e seleção que une RH, tecnologia e marketing.

Cachos Brasil: franquia de beleza especializada em cabelos cacheados e crespos.

Trust Viagens e Intercâmbios: franquia de turismo e intercâmbio para estudar, trabalhar ou viajar.

Vision AI: franquia de inteligência artificial para automação de atendimentos, vendas e agendamentos.

Acolher e Cuidar: franquia de assistência domiciliar e Hospital at Home, com foco em saúde.

Prime2B: franquia de marketing digital para pequenas e médias empresas.

Mestre Parrillero: franquia de churrasqueiras e parrillas gourmet sob medida, com showroom e venda híbrida.

Líder Aluguel de Motos: franquia de aluguel de motos para entregadores e empresas de delivery.

Desce Lava: franquia de lavanderias de autosserviço com tecnologia e suporte operacional.

Meu Chapa Cozinha Brasileira: franquia de restaurantes com buffet livre e foco em shoppings.

Açaí Fruit Show: franquia de açaí e sobremesas geladas com cadeia de suprimentos integrada.

Empada da Casa: franquia de empadas com fábrica própria, logística interna e expansão planejada.

Residencial Jardim do Lírio: franquia de cuidados e moradia assistida para idosos.

Five Cleaning: franquia de limpeza e impermeabilização de estofados, colchões e superfícies.

Legalcredi: franquia de serviços financeiros com crédito consignado, seguros e consórcios.

Mega Suco: franquia de sucos, alimentação saudável e consumo prático.

Bora Pro Jogo: franquia de uniformes personalizados para clubes, escolas e projetos esportivos.

Pavê e Comê: franquia de gelados, açaí e produtos ligados à tradição familiar.

Fino Nordeste: franquia de bolo de rolo e doces regionais, com produção verticalizada.

Restaura Jeans: franquia de restauração, customização e tingimento de roupas.

Galo Zé: franquia de frango frito com molhos exclusivos e gestão padronizada.

Mordidela Burger Grill: franquia de comida rápida com refeições do café da manhã ao jantar.

Turquesa Esmalteria e Beleza: franquia de manicure, alongamento de unhas e serviços de beleza.

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Mr. Hoppy: franquia de chopes e hambúrgueres, com ambiente informal e preços populares.