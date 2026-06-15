Franquias para sair da CLT e abrir o próprio negócio
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Franquias para sair da CLT e abrir o próprio negócio
Sair da CLT e abrir o próprio negócio é um projeto ligado à busca por independência, autonomia e construção de renda. Nesse caminho, as franquias aparecem como alternativa para quem quer empreender com processos definidos, suporte da franqueadora e produtos ou serviços já testados no mercado.
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Antes de investir, vale avaliar investimento inicial, capital de giro, royalties, prazo de retorno, rotina de operação e aderência do segmento ao perfil do empreendedor.
A seguir, veja opções de franquias para quem deseja sair da CLT e abrir o próprio negócio. Reativare: franquia de academia terapêutica para idosos e pessoas com patologias crônicas, com foco em saúde e longevidade.
Joy Energy: franquia de eletromobilidade, energia limpa e hubs de recarga para veículos elétricos.
Socila: franquia de beleza com atuação em salões, formação profissional e suporte ao franqueado.
Nawiki: franquia de açaí, sorvetes e sobremesas, com operação padronizada e foco na experiência.
BeB Games: franquia de games por licenciamento, voltada a quem deseja atuar no mercado gamer.
Açaí Ki Mania: franquia de açaí com fábrica própria, 34 unidades e foco em qualidade.
4Charge: franquia de totens e carregadores de smartphones com mídia digital em pontos comerciais.
Ital'In House: franquia de comida italiana no formato box, com foco em delivery e operação enxuta.
Alfabetizei: franquia de alfabetização com metodologia própria para crianças e pessoas com dificuldades.
AirLocker: franquia de smart lockers para condomínios e retirada de encomendas.
Mini Pet Store: franquia de minimercados autônomos para pets em condomínios, com operação 24 horas.
AF Seguros: franquia de seguros voltada à proteção patrimonial e formação de carteira recorrente.
Lave Full: franquia de lavanderias com lojas de grande capacidade e demanda recorrente.
SmartCred: franquia de crédito e soluções financeiras, com mais de 300 produtos e serviços.
Maria Gasolina Express: franquia de minimercados autônomos gourmet, com tecnologia e conveniência.
Telas Cupecê: franquia de telas, alambrados e soluções para construção, segurança e decoração.
Sua Coxinha: franquia de coxinhas com receita própria, fabricação interna e operação simplificada.
BM Vagas: franquia de recrutamento e seleção que une RH, tecnologia e marketing.
Cachos Brasil: franquia de beleza especializada em cabelos cacheados e crespos.
Trust Viagens e Intercâmbios: franquia de turismo e intercâmbio para estudar, trabalhar ou viajar.
Vision AI: franquia de inteligência artificial para automação de atendimentos, vendas e agendamentos.
Acolher e Cuidar: franquia de assistência domiciliar e Hospital at Home, com foco em saúde.
Prime2B: franquia de marketing digital para pequenas e médias empresas.
Mestre Parrillero: franquia de churrasqueiras e parrillas gourmet sob medida, com showroom e venda híbrida.
Líder Aluguel de Motos: franquia de aluguel de motos para entregadores e empresas de delivery.
Desce Lava: franquia de lavanderias de autosserviço com tecnologia e suporte operacional.
Meu Chapa Cozinha Brasileira: franquia de restaurantes com buffet livre e foco em shoppings.
Açaí Fruit Show: franquia de açaí e sobremesas geladas com cadeia de suprimentos integrada.
Empada da Casa: franquia de empadas com fábrica própria, logística interna e expansão planejada.
Residencial Jardim do Lírio: franquia de cuidados e moradia assistida para idosos.
Five Cleaning: franquia de limpeza e impermeabilização de estofados, colchões e superfícies.
Legalcredi: franquia de serviços financeiros com crédito consignado, seguros e consórcios.
Mega Suco: franquia de sucos, alimentação saudável e consumo prático.
Bora Pro Jogo: franquia de uniformes personalizados para clubes, escolas e projetos esportivos.
Pavê e Comê: franquia de gelados, açaí e produtos ligados à tradição familiar.
Fino Nordeste: franquia de bolo de rolo e doces regionais, com produção verticalizada.
Restaura Jeans: franquia de restauração, customização e tingimento de roupas.
Galo Zé: franquia de frango frito com molhos exclusivos e gestão padronizada.
Mordidela Burger Grill: franquia de comida rápida com refeições do café da manhã ao jantar.
Turquesa Esmalteria e Beleza: franquia de manicure, alongamento de unhas e serviços de beleza.
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Mr. Hoppy: franquia de chopes e hambúrgueres, com ambiente informal e preços populares.