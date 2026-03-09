Renda extra: 7 ideias de negócios com pouco investimento

Muitos brasileiros buscam formas de complementar a renda, seja para realizar um sonho ou para ter mais segurança financeira. A boa notícia é que é possível começar um pequeno negócio com baixo investimento e sem a necessidade de abandonar o emprego principal. São atividades que aproveitam habilidades existentes e podem ser adaptadas à rotina de cada um.

O segredo é focar em áreas com demanda constante e que não exigem uma estrutura complexa para começar. Muitas vezes, um celular com acesso à internet e a disposição para aprender já são suficientes para dar o primeiro passo. Planejamento e divulgação são essenciais para transformar uma ideia em fonte de lucro.

Para ajudar nessa jornada, listamos sete ideias de negócios lucrativos e de baixo custo inicial. Confira:

Venda de doces e salgados: A produção caseira de alimentos é um clássico que nunca perde força. O início pode ser focado em um único produto, como brigadeiros gourmet, bolos de pote ou salgados para festas. A divulgação em redes sociais e em grupos de condomínio ou bairro costuma trazer os primeiros clientes. Aulas particulares: Se você domina algum assunto, pode transformar conhecimento em dinheiro. Aulas de reforço escolar, idiomas, música ou informática têm alta procura. As aulas podem ser presenciais ou online, o que elimina custos com deslocamento e amplia o alcance de alunos. Prestação de serviços online: Profissionais de diversas áreas podem atuar como freelancers. Atividades como redação de textos, design gráfico, edição de vídeos ou gerenciamento de redes sociais podem ser feitas de casa. Plataformas online conectam quem oferece e quem precisa desses serviços. Cuidados com animais de estimação: O mercado pet está sempre aquecido. Oferecer serviços como passear com cães (dog walker) ou hospedar animais enquanto os donos viajam (pet sitter) exige baixo investimento e é ideal para quem gosta de bichos. A confiança é o principal ativo neste ramo. Venda de produtos artesanais: Habilidades manuais podem se tornar um negócio. A produção de itens como bijuterias, velas aromáticas, sabonetes ou peças de decoração personalizadas encontra um público que valoriza produtos únicos. A venda pode ocorrer pela internet ou em feiras locais. Revenda de produtos: Comprar produtos para revender pode ser uma ótima alternativa. O modelo inclui desde cosméticos de marcas conhecidas até roupas de brechó, que estão em alta pela sustentabilidade. A chave é encontrar bons fornecedores e construir uma rede fiel de clientes. Pequenos reparos e serviços domésticos: Conhecido como "marido de aluguel", este serviço atende a uma demanda constante. Montagem de móveis, instalação de prateleiras e cortinas ou pequenos consertos elétricos e hidráulicos são muito procurados por quem não tem tempo ou habilidade para essas tarefas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.