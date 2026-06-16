Mercosul e Japão podem iniciar negociação para acordo de livre comércio

ÉVIAN-LES-BAINS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (16/6), durante a cúpula do G7, que Brasil e Japão podem oficializar o início das negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático. O anúncio formal, se confirmado, está previsto para o dia 30 de junho, durante a reunião de cúpula do bloco sul-americano, em Assunção, no Paraguai.

A declaração foi feita durante reunião bilateral com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. Lula destacou os laços históricos entre os dois países - o Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, e um número crescente de brasileiros vive em território japonês, como base para aprofundar a parceria comercial.



A sinalização ocorre num momento em que o Japão acelerou movimentos em direção ao Mercosul. Em maio, Tóquio anunciou a intenção de iniciar negociações formais de um acordo de parceria econômica com o bloco ainda neste verão - motivado pela busca de alternativas às restrições comerciais impostas por Trump e às limitações chinesas sobre exportações de terras raras.



O Mercosul é um dos poucos grandes mercados globais com os quais o Japão ainda não tem um acordo comercial. Em dezembro de 2025, os dois lados formalizaram um Marco de Parceria Estratégica, cobrindo comércio, investimento e transição energética. "Eu espero que na próxima reunião do Mercosul possamos ter boas notícias", disse o presidente.

A reunião do petista com a japonesa deve envolver assuntos como a venda de petróleo brasileiro para o país asiático, dando continuidade a uma discussão que já foi parte de reunião entre o chanceler Mauro Vieira, ao menos um executivo da Petrobras e o ministro da Economia, Comércio e Indústria de Tóquio, Ryosei Akazawa, em maio.

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É o primeiro encontro de Lula com Takaichi, eleita em outubro do ano passado, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país.