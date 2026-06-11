12 de junho: dia de celebrar o amor, o romantismo e também de lucrar

Data para festejar o amor, a união, o carinho e o romantismo — e também para alcançar lucros. O 12 de junho, Dia dos Namorados, é considerado estratégico para o aumento do faturamento, sobretudo de estabelecimentos procurados por casais para comemorar a data, como motéis, hotéis, revendas de vinhos, bares e restaurantes.

O aquecimento do movimento é percebido pelo dono de uma loja especializada em vinhos em Montes Claros, no Norte de Minas, Marcos Maciel. “Nesta semana do Dia dos Namorados, tivemos um aumento de 50% nas vendas em relação ao movimento das semanas anteriores”, afirma.

Ele diz esperar que, no dia 12 de junho, a procura pelos produtos cresça ainda mais. “Pois percebo que muitas pessoas só compram mesmo no Dia dos Namorados, por impulso”.

O comerciante criou, para a data, vinhos em “caixas de presente”, com a garrafa acompanhada de produtos como café, chocolate, queijo, geleia ou tâmara recheada. Os valores dos kits variam entre R$ 120 e R$ 1,3 mil, conforme o rótulo escolhido.

No mesmo estabelecimento, a bebida pode ser encontrada a partir de R$ 59 a garrafa. “Adotamos uma política de comercializar produtos mais acessíveis para os nossos clientes”, afirma Marcos Maciel, que também revende rótulos mais sofisticados, acima de R$ 1 mil.

Ele afirma ainda que, além das vendas diretas e por aplicativo (WhatsApp), espera aumento no consumo em restaurantes parceiros. “Temos restaurantes parceiros que recebem nossos vinhos para atender seus clientes e que organizam jantares harmonizados no Dia dos Namorados”, informa.

Motéis e hotéis

Motéis e hotéis apostam em pacotes especiais, criatividade e decoração para atrair casais e ampliar a ocupação neste 12 de junho.

O empresário Jeyde Rodrigo Oliveira, dono do Motel Nu Paraíso, afirma que a data vai além do resultado financeiro. “O Dia dos Namorados é muito importante em todos os aspectos. O financeiro é o principal. Mas a data também serve para mostrar que, hoje, temos uma motelaria de alto nível, uma experiência incrível e uma culinária até melhor que muitos restaurantes, com acompanhamento de bons chefs”, assegura.

Motel em Montes Claros aguarda ocupação de 100% neste 12 de junho Nu Paraíso/Divulgação

O Nu Paraíso, considerado um dos mais sofisticados de Montes Claros, tem 51 suítes. A expectativa é de ocupação de 100% na data. Para isso, o estabelecimento criou pacotes especiais com decoração, bebidas e jantar.

As reservas simples variam de R$ 230 a R$ 529 (três horas) e de R$ 324 a R$ 749 (pernoite).

Os pacotes incluem: “decoração love” (R$ 120), com pétalas, velas, balões, cama decorada e café completo; “Clima perfeito” (R$ 230), com itens decorativos, tábua de frios, vinho, espumante ou cervejas e café da manhã; e “Permita-se” (R$ 299), com jantar completo, bebida e café da manhã.

Outro destaque em Montes Claros é o Hotel Dubai Suites, que oferece pacote especial entre sexta-feira (12/6) e segunda-feira (15/6). A diária promocional custa R$ 619 por casal (parcelável em até quatro vezes) e inclui café da manhã, sauna, piscina, academia e roupões, além de jantar pago à parte. Segundo a gerência, 98% das reservas já estavam esgotadas até a tarde de quinta-feira.

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Em toda a cidade, bares e restaurantes também prepararam programação especial, com shows e cardápios temáticos para a data.