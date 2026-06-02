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NO PARQUE DA GAMELEIRA

Megaleite abre programação em BH destacando tecnologia e genética

Programação inclui palestras e cursos sobre temas que vão desde a formação básica sobre a raça girolando até conteúdos mais específicos

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
02/06/2026 17:19

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Abertura da Megaleite
Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Alexandre Lacerda, ao lado do ex-governador Romeu Zema (Novo) e do governador Mateus Simões (PSD) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A abertura da Megaleite, considerada a maior feira de pecuária leiteira da América Latina, ocorreu nesta terça-feira (2/6), no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, com destaque para a apresentação de tecnologias, genética e capacitação voltadas ao setor leiteiro.

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Durante coletiva de imprensa, o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Alexandre Lacerda, afirmou que o evento funciona como uma “grande vitrine da pecuária leiteira” e reúne oportunidades de negócios, inovação e formação técnica para produtores rurais.

Segundo ele, a programação inclui palestras e cursos sobre temas que vão desde a formação básica sobre a raça girolando até conteúdos mais específicos. “O produtor está cada vez mais buscando eficiência. Para ser competitivo, ele precisa reduzir custos e investir em tecnologia”, afirmou.

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Lacerda também destacou a realização de mais de 12 leilões durante a feira, que vão comercializar animais de alta genética. Segundo ele, o objetivo é impulsionar a evolução das fazendas leiteiras e ampliar o acesso dos produtores a novas tecnologias.

“O evento não é só para o produtor de leite. É uma oportunidade para quem vive na cidade conhecer mais de perto a pecuária leiteira e entender a importância do leite no dia a dia”, disse.

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Também participaram do evento os presidenciáveis Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além do governador Mateus Simões (PSD), do senador Carlos Viana (PSD) e deputados estaduais e federais. A feira segue até o próximo sábado (6/6), no Parque da Gameleira.

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