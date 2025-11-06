Assine
overlay
Início Economia

Agro brasileiro quer vetar importação de leite do Mercosul

Frente de deputados defende suspensão de leite importado do Mercosul; importações cresceram 28% em setembro

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
06/11/2025 13:32

compartilhe

SIGA
x
Agro brasileiro quer vetar importação de leite do Mercosul
Agro brasileiro quer vetar importação de leite do Mercosul crédito: Platobr Economia

Os deputados do agronegócio decidiram fincar pé contra o avanço do leite estrangeiro no mercado brasileiro e miram diretamente as importações do Mercosul. Nas vésperas de o bloco sul-americano assinar o acordo com a União Europeia, a bancada do agro se articula para barrar até mesmo o leite vindo de parceiros como Argentina e Uruguai.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com importações recordes e produtores recebendo menos de R$ 2 por litro — abaixo do custo médio de R$ 2,40 —, o clima entre os parlamentares ruralistas é de emergência. Em meio ao imbróglio, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chegou a defender que o governo federal compre leite de produtores nacionais para aliviar o setor, em coletiva dada na terça-feira, 4. A sugestão da medida não acalmou a Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, que reclama que a União não aplicará medidas antidumping, instrumentos usados por países para reagir à entrada de produtos importados vendidos a preços artificialmente baixos.

A Frente acusa o governo federal de ter “lançado uma sentença de morte aos produtores de leite” ao negar o antidumping e permitir aumento de 28% nas importações em setembro. Esse é o terceiro maior volume da série histórica.

A deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, presidente da Frente em Apoio ao Produtor de Leite, cobrou a revisão da decisão que negou medidas antidumping. Ela também pediu a suspensão temporária das compras do Mercosul.

O grupo anunciou que fará da revisão da decisão pauta prioritária nos próximos dias e não descarta chamar produtores de todo o país pra pressionar a Esplanada dos Ministérios.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay