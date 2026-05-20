Imposto de Renda: veja erros mais comuns na entrega da declaração

Com o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda cada vez mais próximo, se encerrando em 29 de maio, cresce a preocupação dos contribuintes em evitar a temida malha fina da Receita Federal. Todos os anos, milhares de pessoas são retidas por inconsistências que poderiam ser facilmente evitadas com um pouco mais de atenção no preenchimento do documento.

O cruzamento de dados do fisco compara as informações declaradas por você com aquelas fornecidas por empresas, bancos, hospitais e cartórios. Qualquer divergência pode colocar sua declaração sob análise. Para ajudar você a fugir de dores de cabeça, confira abaixo os cinco erros mais frequentes que levam contribuintes à malha fina.

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Os erros que mais levam à malha fina

1. Omitir rendimentos

Esquecer de declarar o salário de um emprego anterior, rendimentos de aluguéis, pensões ou até mesmo valores recebidos como autônomo é um erro grave. Todas as fontes pagadoras são obrigadas a informar os valores à Receita, tornando a omissão facilmente detectável.

2. Informar despesas médicas incorretas

Gastos com saúde são dedutíveis, mas é preciso ter cuidado. Informar valores diferentes dos recibos, incluir despesas não aceitas (como remédios comprados na farmácia, que só são dedutíveis se estiverem incluídos na conta de um estabelecimento hospitalar) ou não possuir os comprovantes são falhas comuns. Declare apenas o que você pode comprovar com notas fiscais ou recibos que contenham o CPF ou CNPJ do profissional ou da clínica.

3. Erros nos dados de dependentes

A inclusão de dependentes exige atenção, pois não é permitido cadastrar um filho que já possui renda própria acima do limite de isenção ou incluir o mesmo dependente na declaração de pais separados, por exemplo. Além disso, é obrigatório informar todos os rendimentos dos dependentes, caso eles possuam.

4. Deixar de declarar a venda de bens

A venda de um carro, imóvel ou outro bem de valor precisa ser informada na declaração, mesmo que a transação não gere imposto a pagar. A Receita cruza esses dados com as informações de cartórios e do Detran, e a falta dessa comunicação pode ser interpretada como uma tentativa de ocultar patrimônio.

5. Variação patrimonial incompatível

Se o seu patrimônio cresceu de um ano para o outro de forma incompatível com a sua renda declarada, a Receita Federal vai querer explicações. Isso acontece quando a compra de bens, como imóveis e veículos, não encontra respaldo nos rendimentos informados. A evolução dos seus bens seja justificada pela sua renda tributável, isenta ou por outras fontes, como heranças e doações.

Como corrigir um erro na declaração

Caso perceba que cometeu algum desses erros após o envio, a solução é fazer uma declaração retificadora. O procedimento pode ser realizado pelo mesmo programa utilizado para o envio original. O ideal é fazer a correção o mais rápido possível, antes de receber qualquer notificação do fisco, para evitar multas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata