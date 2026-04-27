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Presidente da ACMinas explica o nome da entidade

Afinal, por quê uma entidade municipal, fundada em Belo Horizonte, traz "Minas" em seu nome?

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PC
Pedro Cerqueira
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Pedro Cerqueira
Repórter
27/04/2026 04:00

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Cledornivo Belini, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas)
A ACMinas foi criada em Belo Horizonte no ano de 1901. Seu presidente atual é Cledorvino Belini crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), criada em Belo Horizonte no ano de 1901, é a primeira entidade da classe empresarial da capital mineira. Por este motivo, muitos questionam porquê a associação tem “Minas” no seu nome, uma vez que o foco da sua atuação se concentra no município e não no estado de Minas Gerais.

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Cledorvino Belini, presidente da ACMinas, esclareceu esta questão durante entrevista para o EM Minas, parceria entre a TV Alterosa e o jornal Estado de Minas: “Belo Horizonte, no início, chamava-se Cidade de Minas e a ACMinas tem 125 anos, quase a idade da fundação da capital”.

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O dirigente explicou que a entidade manteve seu nome depois que a capital foi renomeada como “Belo Horizonte”. “Ficou ACMinas, que, no final, trabalha muito para o estado de Minas e para o Brasil”, completou Belini.

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