Montes Claros: empresa alerta sobre golpes com falsas promessas de emprego

A Eurofarma divulgou nota de alerta à população de Montes Claros (MG), no Norte de Minas, orientando a todos a se prevenirem contra tentativa de golpes com o uso do nome da empresa para divulgar falsas oportunidades de emprego na cidade.

A empresa instala no município a maior planta do setor farmacêutico em construção no país, com área construída de 250 mil m² e área total de 515 mil m².

A previsão é que, quando a unidade atingir a capacidade plena, sejam gerados mais de 2 mil empregos diretos e até 1 mil postos de trabalho indiretos. Durante a fase de construção, iniciada em 2019, o empreendimento já mobilizou mais de 1,5 mil trabalhadores e dezenas de fornecedores locais, conforme dados divulgados pela farmacêutica. As obras estão em andamento.

A companhia não divulga o total de investimentos feitos em Montes Claros. Mas, em 2024, teriam sido investidos cerca de R$ 1,5 bilhão pela empresa no município, que se consolida como um dos maiores polos farmacêuticos do país.

No alerta sobre as falsas oportunidades de emprego, a Eurofarma reforça que todas as vagas que oferece são publicadas exclusivamente em seus canais oficiais — site institucional e LinkedIn — e que todo o processo seletivo é conduzido pela plataforma Gupy.

“Quaisquer informações fora desses meios não fazem parte dos processos seletivos. A Eurofarma destaca ainda que não realiza a cobrança de qualquer tipo de taxa em nenhuma etapa do recrutamento. Pedidos de pagamento devem ser considerados suspeitos”, diz o comunicado.

“Em caso de dúvidas ou ao identificar qualquer abordagem suspeita, a orientação é não compartilhar dados pessoais e entrar em contato pelos canais oficiais da empresa”, ressalta a indústria.

A empresa anunciou a entrada em operação de sua nova fábrica em Montes Claros em outubro de 2025. Destacou que a unidade é o maior complexo industrial da companhia e um dos maiores do setor farmacêutico em todo o hemisfério sul do ocidente.

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“Montes Claros é um marco para o futuro da nossa companhia. Estamos trazendo tecnologia de ponta em uma fábrica de última geração, gerando empregos e oferecendo oportunidades de desenvolvimento destacou a vice-presidente de Operações do Grupo Eurofarma, Roberta Costa.