Veja quando cai o pagamento do PIS/Pasep 2026
O pagamento do PIS/Pasep 2026 segue um calendário com datas fixas e liberações por lote
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O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) definiu um calendário fixo para o abono salarial PIS/Pasep de 2026. Os depósitos são liberados de 15 de fevereiro a 15 de agosto.
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A liberação do dinheiro depende do mês de nascimento do trabalhador. A Caixa paga o PIS, e o Banco do Brasil paga o Pasep.
A consulta de direito ao abono, valor e banco para saque está disponível desde 5 de fevereiro. O acesso pode ser feito na Carteira de Trabalho Digital, no Portal Emprega Brasil ou pelo telefone 158.
Calendário PIS/PASEP 2026
Em março de 2026, o lote de janeiro já foi liberado, e o de fevereiro começou no último dia 15. Quem perde a data de liberação ainda pode sacar até o prazo final do ano.
- Nascidos em janeiro: 15/2
- Nascidos em fevereiro: 15/3
- Nascidos em março e abril: 15/4
- Nascidos em maio e junho: 15/5
- Nascidos em julho e agosto: 15/6
- Nascidos em setembro e outubro: 15/7
- Nascidos em novembro e dezembro: 15/8
- Prazo final para saque: 30/12
Quem pode sacar em 2026
Recebe o abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 e teve salário de até dois mínimos por mês. Também é necessário ter cadastro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.
O valor do benefício muda conforme o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar a um salário mínimo. O saque pode ser feito até 30 de dezembro de 2026.
O que muda no teto de renda
A partir de 2026, o teto de renda para ter direito ao abono passa a ser corrigido pela inflação. Antes, o limite era reajustado pelo salário mínimo.
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O Congresso aprovou uma regra de transição para reduzir o público do benefício ao longo dos anos. Até 2035, o abono deve ficar restrito a quem recebe até 1,5 salário mínimo.