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Veja quando cai o pagamento do PIS/Pasep 2026

O pagamento do PIS/Pasep 2026 segue um calendário com datas fixas e liberações por lote

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23/03/2026 14:27 - atualizado em 23/03/2026 14:31

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Quem tem direito ao abono salarial? Entenda as regras do PIS/PASEP
A Carteira de Trabalho Digital é o principal meio para consultar o PIS/PASEP e outras informações trabalhistas crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) definiu um calendário fixo para o abono salarial PIS/Pasep de 2026. Os depósitos são liberados de 15 de fevereiro a 15 de agosto.

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A liberação do dinheiro depende do mês de nascimento do trabalhador. A Caixa paga o PIS, e o Banco do Brasil paga o Pasep.

 

A consulta de direito ao abono, valor e banco para saque está disponível desde 5 de fevereiro. O acesso pode ser feito na Carteira de Trabalho Digital, no Portal Emprega Brasil ou pelo telefone 158. 

Calendário PIS/PASEP 2026

Em março de 2026, o lote de janeiro já foi liberado, e o de fevereiro começou no último dia 15. Quem perde a data de liberação ainda pode sacar até o prazo final do ano.

  • Nascidos em janeiro: 15/2
  • Nascidos em fevereiro: 15/3
  • Nascidos em março e abril: 15/4
  • Nascidos em maio e junho: 15/5
  • Nascidos em julho e agosto: 15/6
  • Nascidos em setembro e outubro: 15/7
  • Nascidos em novembro e dezembro: 15/8
  • Prazo final para saque: 30/12

Quem pode sacar em 2026

Recebe o abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 e teve salário de até dois mínimos por mês. Também é necessário ter cadastro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

O valor do benefício muda conforme o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar a um salário mínimo. O saque pode ser feito até 30 de dezembro de 2026.

O que muda no teto de renda

A partir de 2026, o teto de renda para ter direito ao abono passa a ser corrigido pela inflação. Antes, o limite era reajustado pelo salário mínimo.

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O Congresso aprovou uma regra de transição para reduzir o público do benefício ao longo dos anos. Até 2035, o abono deve ficar restrito a quem recebe até 1,5 salário mínimo.

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