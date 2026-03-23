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Golpe do CPF bloqueado: não caia na mensagem falsa

Criminosos usam um falso bloqueio de PIX e contas para te assustar; saiba como identificar os sinais e se proteger de links maliciosos

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
23/03/2026 11:34 - atualizado em 23/03/2026 11:36

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Nível Prata ou Ouro: como aumentar a segurança da sua conta Gov.br
Acesso ao portal Gov.br, onde cidadãos se identificam com o CPF para utilizar serviços digitais do governo federal. crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O primeiro dia de declaração do Imposto de Renda de 2026 começou acompanhado de do recebimento de mensagens fraudulentas via WhatsApp e SMS em nome da Receita Federal. A comunicação, em tom alarmista, ameaça o bloqueio do CPF, de contas bancárias e do acesso ao PIX caso o destinatário não regularize uma suposta pendência através de um link malicioso. Trata-se de um golpe para roubar dados pessoais e financeiros.

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A mensagem traz uma ameaça exagerada, alertando que existe uma pendência em aberto no CPF da vítima. O texto falso avisa ainda que essa pendência “impede o envio e recebimento de Pix, o acesso a contas, cartões e investimentos em qualquer instituição bancária, bem como a realização de operações financeiras".

Fique atento aos sinais de alerta

Para não se tornar uma vítima, é crucial saber identificar as características dessa fraude, que se intensifica durante o período de declaração do Imposto de Renda. Fique atento aos seguintes sinais:

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  • Tom de urgência e ameaça: A mensagem usa uma linguagem agressiva, ameaçando consequências graves e imediatas, como o bloqueio de todas as suas contas, para gerar pânico.

  • Canais de comunicação não oficiais: A Receita Federal não entra em contato por WhatsApp ou SMS para notificar sobre pendências fiscais ou irregularidades no CPF.

  • Links suspeitos: Os golpistas sempre incluem um link para uma suposta "regularização". Esses endereços levam a páginas falsas que imitam o portal do governo, mas não possuem o final ".gov.br".

  • Erros de português: Frequentemente, as mensagens fraudulentas contêm erros de gramática ou digitação.

O CPF não pode ser bloqueado dessa forma

É importante ressaltar que o CPF não pode ser bloqueado ou suspenso da maneira descrita na mensagem. Essa é uma informação falsa usada pelos criminosos especificamente para assustar a vítima e forçá-la a agir por impulso, clicando no link malicioso sem pensar. A situação cadastral do CPF pode ser consultada gratuitamente e com segurança apenas no site oficial da Receita.

Como a Receita Federal se comunica?

A comunicação oficial da Receita Federal para tratar de pendências ocorre exclusivamente através do Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), acessível pelo site oficial do governo, ou por meio de correspondência física enviada para o endereço cadastrado pelo contribuinte. Qualquer site oficial do governo federal terminará obrigatoriamente com o domínio ".gov.br".

Como se proteger do golpe

Se você receber uma mensagem com essas características, siga estes passos:

  • Não clique no link: Jamais clique em links recebidos por SMS, WhatsApp ou e-mail que tratem de supostas pendências fiscais.

  • Não forneça seus dados: Nunca informe dados pessoais, senhas ou informações bancárias em sites de origem duvidosa.

  • Bloqueie o remetente: Bloqueie o número que enviou a mensagem e apague-a em seguida.

  • Consulte as fontes oficiais: Em caso de dúvida sobre sua situação fiscal, acesse diretamente o Portal e-CAC no site da Receita Federal.

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Este conteúdo foi gerado e enriquecido com o auxílio de inteligência artificial para garantir precisão e clareza, e foi revisado por um editor humano.

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