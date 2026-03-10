MEI precisa declarar Imposto de Renda? Entenda as regras específicas

Ser Microempreendedor Individual (MEI) não obriga automaticamente a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, dependendo exclusivamente do rendimento recebido no ano de 2025.

A Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) e a declaração de faturamento da empresa (CNPJ) são obrigatórias para todos os MEIs. Já a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) se refere aos seus rendimentos pessoais (CPF).

Um MEI só precisa entregar a declaração de IRPF se seus rendimentos tributáveis pessoais ultrapassarem o limite estabelecido pela Receita Federal, que, em 2025, foi de R$ 33.888 anuais. Neste ano, as regras oficiais serão divulgadas na próxima segunda-feira (16/3), com detalhes e o cronograma completo.

Como calcular seu rendimento tributável

Para saber qual parte do faturamento do MEI é considerada rendimento tributável, é preciso fazer um cálculo simples, descontando do seu faturamento bruto anual todas as despesas comprovadas do negócio, como aluguel, água, luz e compra de materiais.

Do valor que sobrar, uma parcela é considerada rendimento isento e não tributável. Esse percentual varia conforme a atividade:

8% da receita bruta para comércio, indústria e transporte de carga;

16% da receita bruta para transporte de passageiros;

32% da receita bruta para serviços em geral.

O restante é o seu lucro, que se torna um rendimento tributável caso você o transfira para sua conta pessoal. Por exemplo, um prestador de serviços que faturou R$ 80 mil no ano e teve R$ 10 mil de despesas, ficou com um lucro de R$ 70 mil, e a parcela isenta é de R$ 25,6 mil (32% de R$ 80 mil).

O rendimento tributável, neste caso, seria de R$ 44,4 mil (R$ 70 mil - R$ 25,6 mil). Como esse valor ultrapassa o limite de isenção estabelecido para o ano, o MEI do exemplo precisa declarar o Imposto de Renda como pessoa física, informando os valores nas fichas corretas do programa da Receita Federal.

