Brasil terá safra recorde de café em 2026; preços devem cair?

A safra brasileira de café em 2026 será 17,1% maior do que a do ano passado. A primeira estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta que a safra total será de 66,2 milhões de sacas beneficiadas. Para Minas Gerais, o maior produtor do grão do país, a notícia é ainda melhor, já que a expectativa é de um aumento de 25,9% em relação à última safra, o que representa 32,4 milhões de sacas, quase metade da produção nacional.





Além de estarmos em um ano de bienalidade positiva, o crescimento previsto é resultado de um aumento de 4,1% na área de produção de café em relação a 2025, estimada agora em 1,9 milhão de hectares. De acordo com o relatório da Conab, a boa perspectiva está relacionada às condições climáticas mais favoráveis registradas ao longo do ciclo da cultura, além da adoção de tecnologias e boas práticas de manejo nas lavouras.









A previsão é de que a produtividade de café na safra 2026 seja 12,4% superior à da safra passada, com 34,2 sacas por hectare. Se as condições se mantiverem favoráveis e esse resultado se confirmar, a safra 2026 será um novo recorde na série histórica da Conab, ultrapassando a safra de 2020, quando foram colhidas 63,1 milhões de sacas.

De acordo com o relatório da Conab, o café arábica é o que registra maior influência da bienalidade. Dentro da estimativa, a colheita dessa espécie será de 44,1 milhões de sacas em 2026, aumento de 23,3% em relação ao ciclo passado. Já a produção da variedade conilon deve crescer 6,4% em relação ao ano passado, com 22,1 milhões de sacas, o que pode estabelecer um novo recorde registrado pela Conab.



De acordo com Warley Carlos de Oliveira, gerente comercial da Fazenda São Pedro, produtora de café, o crescimento esperado para a safra 2026 está dentro da estimativa que a Conab fez para o Brasil. No entanto, ele ressalva que sua realidade pode não ser a mesma de outros produtores: “Nosso projeto é novo, ano a ano temos lavouras novas entrando em produção, e a gente sabe que essas lavouras, se bem nutridas, tendem a produzir mais que as antigas.”



O café vai ficar mais barato?



“Esse aumento da produção fortalece a oferta global do café, trazendo mais previsibilidade de preços para produtores e também para a indústria, o que tende a beneficiar também o consumidor final. Mas, mesmo com essa maior oferta, o cenário internacional vai seguir firme, porque o consumo mundial continua crescendo e os estoques globais estão nos níveis mais baixos dos últimos 25 anos, e isso deve sustentar os preços por hora”, analisou Celírio Inácio, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), que acredita que a safra de 2026 vai reforçar o protagonismo e a competitividade do Brasil no mercado mundial de café.



O relatório da Conab corrobora essa visão, afirmando que os preços do produto devem se manter em níveis elevados mesmo com a expectativa de produção recorde no Brasil e com as perspectivas de uma boa safra no Vietnã. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em inglês), o consumo mundial segue tendência de alta e deve registrar um novo recorde, previsto em 173,9 milhões de sacas de 60 quilos, aumento influenciado pela maior demanda do mercado asiático.

“Diante deste cenário, o estoque mundial no início da safra 2025/26 é o mais baixo dos últimos 25 anos, previsto em 21,3 milhões de sacas de 60 quilos, o que representa uma queda de 7,8% na comparação com o ciclo anterior. No final do ciclo, a indicação do USDA é de nova queda de 5,4% no estoque, previsto em 20,1 milhões de sacas de 60 quilos, mantendo os preços do grão pressionados no mercado”, aponta a Conab.



Analista considera projeção muito valorizada



Porém, de acordo com Ana Carolina Gomes, analista de Agronegócios da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), ao menos a projeção da Conab para o estado está muito valorizada: “Nós temos acompanhado os produtores em campo, vindo de algumas safras com bastante dificuldade produtiva, e a gente espera que 2026 tenha uma safra melhor do que os anos anteriores, porém eu não sei se chegará ao número que a Conab apresentou.”

Ela explica que, ainda no ano passado, foram observadas uma florada e pós-florada com chuvas muito irregulares nas regiões produtoras. “Isso tudo gerou um estresse relativamente grande nas regiões produtoras. As chuvas voltaram agora, em meados de janeiro, o que é bom porque é uma fase crucial para a safra, que é a fase em que a gente tem o enchimento do grão. Mas a gente teve, antes disso, uma queda de chumbinhos (pequenos frutos verdes que nascem após a florada) acima do normal”, explicou Ana.

A analista de Agronegócios da Faemg entende que a safra 2026 será maior, mas ainda é muito cedo para estimar um número. Como fatores que estimulam a produtividade, ela cita que, nos últimos dois anos, a cafeicultura vem vivenciando bons preços ao produtor, o que permitiu investimentos na atividade. “Há dois anos a gente tem notado também uma renovação do parque cafeeiro, principalmente com variedades mais produtivas, mais adaptadas à realidade local dos produtores”, acrescentou.