Dados errados na Carteira Digital? Veja os problemas que isso pode causar

Detalhes pequenos como um erro no nome da mãe, a data de admissão ou qualquer outra informação na sua Carteira de trabalho podem se tornar um grande problema no acesso aos direitos trabalhistas importantes. Informações incorretas ou desatualizadas no aplicativo bloqueiam o acesso a benefícios essenciais, como o seguro-desemprego e a aposentadoria.

A Carteira de Trabalho Digital funciona como uma base de informações que as empresas enviam ao sistema eSocial do governo. Quando um dado está errado, os sistemas que liberam os benefícios não conseguem validar seu direito, gerando atrasos e negativas que poderiam ser evitadas com uma simples correção.

Principais benefícios que podem ser bloqueados

Um cadastro inconsistente afeta diretamente o bolso do trabalhador. A falha impede ou atrasa o recebimento desses valores a serem recebidos em momentos de necessidade.

Seguro-desemprego

Aposentadoria

Abono Salarial e FGTS

Como corrigir os dados na Carteira de Trabalho Digital

É preciso verificar com cautela os dados inseridos na Carteira de Trabalho. A maioria das informações relacionadas aos contratos de trabalho, como função, salário e datas de início e fim, pode ser corrigida pela empresa que inseriu o dado errado. O trabalhador deve entrar em contato com o RH da companhia e solicitar a retificação no sistema eSocial.

Já para erros em dados pessoais, como nome completo, data de nascimento ou nome da mãe, a correção precisa ser feita nos cadastros originais. O ajuste do nome civil, da data de nascimento e do CPF deve ser solicitado junto à Receita Federal.

Os dados relacionados ao NIS/PIS/PASEP podem ser atualizados no aplicativo do INSS ou, em alguns casos, na Caixa Econômica Federal. Após a correção, a atualização no aplicativo da carteira digital pode levar alguns dias.

