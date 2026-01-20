Minas terá novas áreas de reforma agrária em 2026, afirma Paulo Teixeira

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta terça-feira (20/1) que 2026 será o ano de maior volume de entregas da reforma agrária no governo Lula, com novas áreas destinadas a assentamentos em diferentes estados, incluindo Minas Gerais. A declaração foi feita durante o programa 'Bom Dia, Ministro', que reúne jornalistas de rádios e portais de várias regiões do país.

Questionado pelo Estado de Minas sobre o ritmo da reforma agrária, diante das críticas e da frustração manifestada por movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Teixeira contextualizou o que chamou de “processo de reconstrução” da política agrária após a extinção do ministério durante o governo Michel Temer e a paralisação de ações no governo Jair Bolsonaro.

“O governo Bolsonaro pegou todo o estoque de terras e entregou para os grandes fazendeiros e estimulou a violência no campo, armando os grandes fazendeiros. Foi preciso recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, recriar 65 políticas ou criar novas políticas, depois disso, viabilizar o orçamento”, afirmou.

Segundo o ministro, o governo federal já incluiu cerca de 230 mil famílias em programas de reforma agrária e deve concluir, entre fevereiro e março, a meta de 26 mil novas famílias assentadas, compromisso assumido para este ciclo. Ele ressaltou que esse movimento prepara o terreno para um volume ainda maior de entregas ao longo de 2026.

No recorte regional, Paulo Teixeira destacou em Minas Gerais o assentamento de Campo do Meio, no Sul do estado, em março do ano passado, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou a desapropriação da Fazenda Ariadnópolis, de 3.182 hectares. “Foi uma entrega robusta, em uma terra muito cara e produtiva, uma área de alto valor”, disse. De acordo com ele, novas entregas estão previstas para o estado ao longo de 2026, embora o cronograma detalhado ainda esteja em consolidação.

Durante o programa, o ministro também antecipou que o presidente Lula deve anunciar, nos próximos dias, um novo pacote de desapropriações para a reforma agrária, durante agenda com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Salvador (BA). A iniciativa, segundo Teixeira, tem como objetivo central reduzir conflitos e promover a pacificação no campo.

“O que nós buscamos é paz no campo. E a reforma agrária é a forma de se conseguir isso. É ter terra para aquele agricultor que quer continuar como agricultor, mas além da terra, crédito, assistência técnica, orientação, acesso aos programas de compras públicas”, afirmou.

O ministro reforçou que, com a viabilização de recursos orçamentários e extraorçamentários, o último ano do mandato concentrará a maior parte das entregas previstas para os quatro anos de governo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O “Bom Dia, Ministro” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do @CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rádio Gov, pelo mesmo canal de "A Voz do Brasil".