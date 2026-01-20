Acordo Mercosul-UE pode ampliar exportações de café e queijo mineiros

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode abrir uma nova frente de crescimento para a produção agropecuária de Minas Gerais, especialmente nos setores de café e lácteos, avaliou nesta terça-feira (20/1) o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. A declaração foi feita durante o programa "Bom Dia, Ministro", ao comentar os impactos regionais da ampliação do acesso ao mercado europeu.

À reportagem, Teixeira destacou que Minas ocupa posição estratégica na produção nacional de café, justamente em um momento de escassez do produto no mercado global. Para ele, o acordo cria condições para que o estado avance não apenas na exportação do grão in natura, mas também de produtos com maior valor agregado. “Essa abertura para a União Europeia vai favorecer muito a produção de café de Minas Gerais, especialmente um café já processado, um café torrado, com valor agregado”, afirmou.

O ministro destacou que a ampliação do acesso ao mercado europeu pode estimular uma mudança no perfil das exportações brasileiras. “Temos que pensar grande nesse novo tempo do acordo Mercosul com a União Europeia”, disse.

Além do café, Teixeira apontou o potencial do setor de lácteos mineiro, com destaque para os queijos artesanais, como uma das grandes oportunidades abertas pelo acordo. “O Brasil precisa produzir mais lácteo e exportar lácteo. Minas tem um grande mercado de queijo, com produtos muito reconhecidos no mercado interno, que também podem ser vendidos para fora”, afirmou.

Ao citar o queijo da Serra da Canastra, o ministro usou tom descontraído para reforçar o argumento. “Por que nós vamos comprar queijo francês e não podemos exportar queijo mineiro para a França? Por que eles não podem comer o queijo da Serra da Canastra?”, questionou.

A avaliação do ministro ocorre em meio à consolidação do Acordo Mercosul-União Europeia, aprovado recentemente pelo Conselho Europeu após mais de 25 anos de negociações. O entendimento ganhou impulso no último ano, quando o Brasil liderou as tratativas durante a presidência pro tempore do Mercosul, encerrada em dezembro de 2025.

A aprovação do acordo cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo e prevê a eliminação das tarifas de importação de 77% dos produtos agropecuários comprados pela União Europeia do Mercosul, com impacto direto sobre itens como café, frutas, peixes, crustáceos e óleos vegetais. As taxas serão gradualmente zeradas, ampliando a competitividade dos produtos brasileiros.

Em 2025, o Brasil exportou US$ 21,8 bilhões em produtos agrícolas para a União Europeia, o equivalente a 44% de toda a pauta exportadora nacional para o bloco. A expectativa do governo é que a maior demanda europeia estimule investimentos, eleve padrões de qualidade e diversifique as exportações do agro brasileiro.

