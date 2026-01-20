Mercosul e União Europeia assinam acordo de livre comércio; entenda possíveis benefícios ao Brasil
-
Estiveram na cerimônia os presidentes Santiago Peña, do Paraguai, Javier Milei, da Argentina, Yamandú Orsi, do Uruguai, Rodrigo Paz, da Bolívia, e José Raúl Mulino, do Panamá, além do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira (foto).
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-17-225847.jpg?20260120090235" width="1114" height="626">
Estiveram na cerimônia os presidentes Santiago Peña, do Paraguai, Javier Milei, da Argentina, Yamandú Orsi, do Uruguai, Rodrigo Paz, da Bolívia, e José Raúl Mulino, do Panamá, além do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira (foto).Foto: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
Pelo lado europeu, participaram Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e António Costa, presidente do Conselho Europeu.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-17-225919.jpg?20260120090235" width="1114" height="626">
Pelo lado europeu, participaram Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e António Costa, presidente do Conselho Europeu.Foto: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
Durante o discurso, Santiago Peña citou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ausente do evento, e afirmou que “sem ele, não haveria acordo”, destacando o papel do Brasil na conclusão das tratativas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-17-225625.jpg?20260120090234" width="1114" height="626">
Durante o discurso, Santiago Peña citou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ausente do evento, e afirmou que “sem ele, não haveria acordo”, destacando o papel do Brasil na conclusão das tratativas.Foto: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
A ausência de Lula na cerimônia chamou atenção. Segundo o jornal “Folha de S.Paulo” e o portal “G1”, o governo brasileiro considerou que o evento deveria ter caráter técnico, com chanceleres, e não com chefes de Estado, decisão que teria sido alterada por iniciativa do Paraguai.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/09/lula4.jpg?20260120090234" width="1114" height="626">
A ausência de Lula na cerimônia chamou atenção. Segundo o jornal “Folha de S.Paulo” e o portal “G1”, o governo brasileiro considerou que o evento deveria ter caráter técnico, com chanceleres, e não com chefes de Estado, decisão que teria sido alterada por iniciativa do Paraguai.Foto: Ricardo Stuckert/PR
-
-
Um dia antes da assinatura, Lula recebeu Ursula von der Leyen no Rio de Janeiro. “Esse acordo de parceria vai além da dimensão econômica. A UE e o Mercosul compartilham valores como respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados aos direitos trabalhistas e à defesa do meio-ambiente”, declarou o presidente brasileiro.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/55044881440-6d54b5cc03-k.jpeg?20260120090238" width="1114" height="626">
Um dia antes da assinatura, Lula recebeu Ursula von der Leyen no Rio de Janeiro. “Esse acordo de parceria vai além da dimensão econômica. A UE e o Mercosul compartilham valores como respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados aos direitos trabalhistas e à defesa do meio-ambiente”, declarou o presidente brasileiro.Foto: Ricardo Stuckert/ Presidência da República
-
O acordo prevê a redução de tarifas comerciais e a facilitação de investimentos entre dois blocos que somam mais de 700 milhões de pessoas, formando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-17-230020.jpg?20260120090238" width="1114" height="626">
O acordo prevê a redução de tarifas comerciais e a facilitação de investimentos entre dois blocos que somam mais de 700 milhões de pessoas, formando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo.Foto: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
A expectativa é que a parceria impulsione o comércio entre os continentes e fortaleça economicamente as regiões em um contexto de polarização global entre Estados Unidos e China.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-17-230007.jpg?20260120090237" width="1114" height="626">
A expectativa é que a parceria impulsione o comércio entre os continentes e fortaleça economicamente as regiões em um contexto de polarização global entre Estados Unidos e China.Foto: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
-
Após a cerimônia em Assunção, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil divulgou uma nota oficial comemorando o avanço. “Para o Mercosul, (o acordo) implica o acesso preferencial à UE, a terceira economia global, um mercado de 450 milhões de pessoas e cerca de 15% do PIB mundial”, destacou a pasta.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/03/bandeira-do-Brasil-e-Mercosul-Marcos-Oliveira-Agencia-Senado-e1703686394482.jpg?20260120090237" width="1114" height="626">
Após a cerimônia em Assunção, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil divulgou uma nota oficial comemorando o avanço. “Para o Mercosul, (o acordo) implica o acesso preferencial à UE, a terceira economia global, um mercado de 450 milhões de pessoas e cerca de 15% do PIB mundial”, destacou a pasta.Foto: Marcos Oliveira Agencia Senado
-
Segundo o ministério, a União Europeia eliminará tarifas para 92% das exportações do Mercosul, o que representa cerca de US$ 61 bilhões, além de conceder acesso preferencial para outros 7,5% das vendas, equivalentes a US$ 4,7 bilhões, alcançando praticamente a totalidade das exportações do bloco para o mercado europeu.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/08/alexandre-lallemand-Pcs3mOL14Sk-unsplash-e1755610265286.jpg?20260120090237" width="1114" height="626">
Segundo o ministério, a União Europeia eliminará tarifas para 92% das exportações do Mercosul, o que representa cerca de US$ 61 bilhões, além de conceder acesso preferencial para outros 7,5% das vendas, equivalentes a US$ 4,7 bilhões, alcançando praticamente a totalidade das exportações do bloco para o mercado europeu.Foto: ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
-
Apesar da assinatura, o tratado ainda não entrou em vigor. Ele precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países envolvidos, um processo que pode enfrentar resistências políticas e até ajustes no texto final.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/01/0006.jpg?20260120090240" width="1114" height="626">
Apesar da assinatura, o tratado ainda não entrou em vigor. Ele precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países envolvidos, um processo que pode enfrentar resistências políticas e até ajustes no texto final.Foto: Assembléia da República
-
-
Analistas apontam que, para os consumidores brasileiros, o acordo tende a resultar na redução de preços de produtos importados, como vinhos, azeites, queijos, lácteos e chocolates premium, além de possíveis quedas em itens como veículos, medicamentos e insumos para o agronegócio.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/05/supermarket-949912_1280-e1746623588442.jpg?20260120090240" width="1114" height="626">
Analistas apontam que, para os consumidores brasileiros, o acordo tende a resultar na redução de preços de produtos importados, como vinhos, azeites, queijos, lácteos e chocolates premium, além de possíveis quedas em itens como veículos, medicamentos e insumos para o agronegócio.Foto: Pixabay
-
No campo das exportações, produtos agropecuários e calçados brasileiros devem ganhar mais competitividade e acessar com maior facilidade os mercados europeus.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot_20250525_205346_Chrome.jpg?20260120090240" width="1114" height="626">
No campo das exportações, produtos agropecuários e calçados brasileiros devem ganhar mais competitividade e acessar com maior facilidade os mercados europeus.Foto: Pixabay
-
O impasse nas negociações só foi superado no fim de 2025, após o Parlamento Europeu aprovar salvaguardas para proteger produtores agrícolas do continente.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/11/01.jpg?20260120090244" width="1114" height="626">
O impasse nas negociações só foi superado no fim de 2025, após o Parlamento Europeu aprovar salvaguardas para proteger produtores agrícolas do continente.Foto: Imagem de Deniz Anttila por Pixabay
-
-
As tarifas de importação poderão ser eliminadas de forma imediata ou gradual, em até 15 anos, dependendo do setor, abrangendo 91% dos bens importados pelo Brasil da UE e 95% dos produtos europeus importados do Brasil.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-17-225948.jpg?20260120090244" width="1114" height="626">
As tarifas de importação poderão ser eliminadas de forma imediata ou gradual, em até 15 anos, dependendo do setor, abrangendo 91% dos bens importados pelo Brasil da UE e 95% dos produtos europeus importados do Brasil.Foto: Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
No lado europeu, von der Leyen afirmou que as exportações da União Europeia para o Mercosul devem crescer quase 50 bilhões de euros até 2040, enquanto as vendas do bloco sul-americano poderão aumentar em até 9 bilhões de euros.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Euros-Marta-Posemuckel-Pixabay-e1697824102255.jpg?20260120090244" width="1114" height="626">
No lado europeu, von der Leyen afirmou que as exportações da União Europeia para o Mercosul devem crescer quase 50 bilhões de euros até 2040, enquanto as vendas do bloco sul-americano poderão aumentar em até 9 bilhões de euros.Foto: Marta Posemuckel/Pixabay
-
Ainda assim, o acordo enfrenta forte oposição em alguns países. França, Polônia, Hungria, Áustria e Irlanda lideram o grupo contrário ao tratado, alegando riscos para os agricultores locais, que enfrentam custos mais altos devido a regras ambientais e sanitárias mais rígidas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/05/jossuha-theophile-nN7fHyaiIJ8-unsplash-e1716847522470.jpg?20260120090244" width="1114" height="626">
Ainda assim, o acordo enfrenta forte oposição em alguns países. França, Polônia, Hungria, Áustria e Irlanda lideram o grupo contrário ao tratado, alegando riscos para os agricultores locais, que enfrentam custos mais altos devido a regras ambientais e sanitárias mais rígidas.Foto: Jossuha Théophile Unsplash
-
-
Agricultores franceses voltaram às ruas, com cerca de 350 tratores ocupando a avenida Champs-Élysées, em Paris, e acampando próximos ao Parlamento. Manifestações semelhantes ocorreram na Irlanda, com bloqueios em estradas de Athlone, além de protestos na Polônia, Hungria e Áustria.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/06/paris-2775405_1280-e1718978765607.jpg?20260120090244" width="1114" height="626">
Agricultores franceses voltaram às ruas, com cerca de 350 tratores ocupando a avenida Champs-Élysées, em Paris, e acampando próximos ao Parlamento. Manifestações semelhantes ocorreram na Irlanda, com bloqueios em estradas de Athlone, além de protestos na Polônia, Hungria e Áustria.Foto: NakNakNak/Pixabay
-
O acordo Mercosul-União Europeia marca um novo capítulo nas relações comerciais entre os dois blocos, com potencial para ampliar mercados e investimentos. Agora, o desafio será a ratificação política e a adaptação dos setores mais sensíveis ao novo cenário.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Captura-de-tela-2026-01-18-170257.jpg?20260120090246" width="1114" height="626">
O acordo Mercosul-União Europeia marca um novo capítulo nas relações comerciais entre os dois blocos, com potencial para ampliar mercados e investimentos. Agora, o desafio será a ratificação política e a adaptação dos setores mais sensíveis ao novo cenário.Foto: Domínio público