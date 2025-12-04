Assine
Curso técnico vale a pena? Áreas com os melhores salários em 2026

Saiba quais formações técnicas oferecem rápida inserção no mercado de trabalho e as maiores remunerações

Flor Sette Câmara
Flor Sette Câmara
Repórter
04/12/2025 15:46

Curso técnico vale a pena? Áreas com os melhores salários em 2026

Muitos futuros estudantes e candidatos podem estar avaliando se o caminho do ensino técnico realmente compensa financeiramente. Em meio a setores que alinham alta demanda do mercado com remunerações e rápida inserção profissional, a resposta é positiva.

Diferente de uma graduação universitária, que pode levar de quatro a cinco anos, um curso técnico dura, em média, de 18 a 24 meses, variando conforme a modalidade.

Essa agilidade permite que o profissional comece a atuar e a construir sua carreira muito antes, atendendo a uma necessidade imediata das empresas por mão de obra qualificada e com conhecimento prático.

Para quem busca aliar formação rápida e retorno financeiro, algumas áreas se destacam no cenário atual e prometem ser uma boa oportunidade.

Cursos técnicos com os melhores salários

Os valores salariais apresentados são aproximações baseadas em médias de mercado e podem variar significativamente conforme a região, o nível de experiência do profissional e a empresa contratante.

A demanda por especialistas em tecnologia, indústria e saúde impulsiona os salários de diversas formações técnicas. Conheça algumas das mais promissoras:

Desenvolvimento de Sistemas
Profissionais desta área criam e fazem a manutenção de softwares e aplicativos. Com a transformação digital em todos os setores, a procura por esses técnicos é alta. Os salários iniciais costumam partir de R$ 2.000 e podem ultrapassar R$5.000 com a especialização, segundo o Site oficial do Sesi Senai.

Mecatrônica
Este curso une conhecimentos de mecânica, eletrônica e computação para automatizar processos industriais. Técnicos em mecatrônica são essenciais em fábricas e linhas de produção modernas, com a média salarial de R$3.000.

Logística
O crescimento do comércio eletrônico transformou a logística em um setor estratégico. O técnico organiza o transporte, o estoque e a distribuição de produtos. A remuneração inicial fica em torno de R$2.300, mas pode crescer rapidamente com a experiência.

Edificações
O técnico em edificações atua diretamente no setor da construção civil, participando do desenvolvimento e da execução de projetos de obras. É uma função essencial para o andamento de qualquer construção, com salários que ficam em média de R$3.000.

Enfermagem
A área da saúde sempre oferece oportunidades. O técnico em enfermagem é fundamental no cuidado direto aos pacientes em hospitais e clínicas. Os salários costumam ser na faixa de R$ 2.200 e aumentam conforme a especialização e o local de trabalho. Importante: para cursar o Técnico em Enfermagem, é necessário ter idade mínima de 17 anos completos no ato da matrícula.

Como escolher o curso certo?

Apesar do salário ser um fator importante na escolha, é preciso considerar sua afinidade com a área de atuação. Um curso técnico pode ser o primeiro passo para a construção de uma carreira ou a ponte para uma futura graduação na mesma área. A formação técnica oferece uma base prática importante para qualquer currículo.

O ideal é cruzar as informações sobre o mercado de trabalho com suas próprias habilidades e interesses. Pesquisar as empresas da sua região e as vagas que elas mais oferecem pode ser um excelente termômetro para uma decisão acertada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

