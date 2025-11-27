Assine
overlay
Início Economia
POÇO DE LOBATO

Megaoperação investiga fraude fiscal de R$ 26 bi no setor de combustíveis

Ação policial ocorre simultaneamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, no Distrito Federal e Maranhão

Publicidade
Carregando...
OB
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
OB
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Repórter
27/11/2025 09:57

compartilhe

SIGA
x
Viaturas da Polícia Civil em megaoperação que investiga fraude fiscal no setor de combustíveis
Viaturas da Polícia Civil em megaoperação que investiga fraude fiscal no setor de combustíveis crédito: Divulgação/Polícia Civil de SP

A megaoperação Poço de Lobato, que busca desarticular esquema de fraude fiscal no setor de combustíveis, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de ativos de São Paulo (CIRA/SP). O alvo principal é um grupo empresarial, considerado um dos maiores do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O comitê é coordenado pelo governo de São Paulo.

A operação ocorre simultaneamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, no Distrito Federal e Maranhão.

Ao todo, são mais de 190 pessoas físicas e jurídicas sob investigação, suspeitas de integrar a organização criminosa. São acusados de cometer crimes de ordem econômica, tributária e lavagem de dinheiro.

Leia Mais

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a quadrilha já causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos.

Por ordem da Justiça, já foram bloqueados mais de R$ 10 bilhões dos integrantes do grupo econômico que está sob investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A operação conta com apoio da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo e das polícias Civil e Militar.

Tópicos relacionados:

combustiveis fraude minas-gerais policia rio-de-janeiro sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay