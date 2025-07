Metanol, helicóptero e laços de sangue: os novos tentáculos do PCC no merca

A Polícia Federal prendeu o piloto da Copa e da Fórmula Truck Roberval Andrade e um policial civil conhecido como Marcelo “Bombom”. São suspeitos de esquema para liberar um helicóptero que teria sido utilizado por integrantes do PCC. Mas essa é só a ponta do iceberg. As investigações revelaram um enredo mais perigoso: caminhões da transportadora de Roberval foram flagrados carregando metanol no Porto de Paranaguá (PR). A carga seguia para o interior paulista onde, segundo a Polícia, os veículos trocavam as placas de identificação do produto, simulando transporte de etanol hidratado. O metanol, produto maléfico ao motor, era vendido como se fosse combustível legal em postos da capital e da Grande São Paulo. Esses postos estavam sob gestão da GGC Participações, formalmente dirigida por Homad Abdallah Mourad. Mas os documentos apontam que o verdadeiro sócio da GGC seria – olha ele aí de novo! – o seu primo Mohamad Hussein Mourad, nome já conhecido do MP paulista e apontado como dono da famigerada Copape, fechada pela ANP. Ele tenta operar por outra formuladora. Fica a pergunta: Quem continua ajudando esse circuito dentro e fora das entidades responsáveis? A Coluna não conseguiu contato pelos telefones da Copape e não encontrou contato da GGC.



Eletroquê?



Depois de promover corte geral no Departamento de Recursos Humanos em junho, a diretoria da Eletrobras retomou o projeto de mudar o nome da empresa. O assunto é sigilo entre diretores e o Conselho de Administração da companhia privatizada. A ideia seria afastar a imagem da empresa dos valores que nortearam a Eletrobras ao longo da História em que foi uma das maiores estatais do Brasil.



A quem interessa?



Uma decisão do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, ligado ao Ministério do Empreendedorismo, gera polêmica no setor de leilões. Assinado no mês passado, o ato sugere a anulação do artigo que permite empresas organizadoras de leilões de realizarem atividades de apoio e logística. Para especialistas na área, isso gera enorme insegurança jurídica, e fere os princípios da livre iniciativa e da concorrência.



Segue a novela



Os servidores da ABIN associados à Intelis, o sindicato da categoria, soltaram nota crítica sobre a nota de repúdio da Associação dos Delegados da PF. A briga entre as categorias continua forte. Segundo a Intelis, ao defender os delegados que estão na Agência indiciados pela própria PF no caso da “ABIN Paralela”, a ADPF foi corporativista. “Esperávamos da ADPF um repúdio claro aos delegados indiciados”.



Direto da fonte



Ex-governador do Rio de Janeiro e prefeito de Piraí, no Sul do Estado, Luiz Fernando Pezão negocia a criação de um centro de pesquisa sobre meio ambiente, clima, crédito de carbono e qualidade da água. “Estamos juntando empresários, universidades e vamos fazer um grande centro da Mata Atlântica!”. Segundo Pezão, “92% da água do Rio e região metropolitana” são da nascente da região da cidade.



Decolou



O Governo do Paraguai recebeu quatro dos seis aviões Super Tucano, da Embraer, para reforçar a sua defesa aérea. O negócio perigou com a inércia do Governo do Brasil em responder sobre a suposta espionagem da ABIN contra autoridades do País na Usina de Itaipu. Mas pesou o financiamento do BNDES no negócio. A própria Embraer teve de articular politicamente para evitar a perda do contrato.

ESPLANADEIRA



#Câmara de Juiz de Fora (MG) entrega dia 9 Moção de Aplausos à MedQuímica. #Instituto Estação das Letras abre inscrições para cursos on-line de férias no iel@estacaodasletras.com.br. #Hospital Brasília é homenageado na CLDF. #GCB Investimentos inaugura escritório em Campinas (SP). #Shopping Metropolitano (RJ) promove amanhã adoção de cães e gatos com ONG Adoção Carioca. #Bar Toca do Sabor tem show no domingo da banda Cover do Guns N' Roses, no Parque de Madureira (RJ).

