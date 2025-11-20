5 motos econômicas de até 50cc que não exigem CNH

No Brasil, os ciclomotores de até 50 cilindradas, conhecidos como "cinquentinhas", são alternativas econômicas para quem deseja pilotar sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exigindo apenas a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

Por que a Shineray Jet 50 é conhecida pela economia e praticidade

A Shineray Jet 50 se destaca entre os modelos mais buscados por quem deseja evitar os trâmites e custos da CNH. Com motor de 49 cc, seu foco principal é oferecer mobilidade prática e ágil para o dia a dia urbano.

Dentre os destaques, a Jet 50 possui porta-objetos com entrada USB, sendo ideal para manter dispositivos carregados durante o trajeto. A baixa potência de 2,7 cv é suficiente para rotinas urbanas e seu valor aproximado de R$ 10.590 reforça sua vantagem em custo-benefício.

Shineray Jet 50 – Créditos: (Divulgação/shineray)

Quais são as opções diferenciadas de ciclomotores disponíveis atualmente

Além da Jet 50, outras opções ganham atenção, como o Aveloz Az1, que traz motor de 49 cc, potência de 2,7 cv, farol LED e freios a disco para maior segurança. Seu preço inicial competitivo, a partir de R$ 10.490, torna-o robusto e acessível.

Para quem busca mais sustentabilidade e menos manutenção, a Shineray PT1 apresenta-se como scooter elétrica, com motor de 350 W, velocidade máxima de 40 km/h e autonomia aproximada de 25 km por carga.

Quais são os principais argumentos para escolher a Bull F5 Plus NG ou a Phoenix 50

A Bull F5 Plus NG atrai consumidores com seu tradicional motor de 48,7 cc, destacando-se pelo baixíssimo consumo e excelente estabilidade. Custa cerca de R$ 10.990, sendo uma escolha sólida para economia e conforto.

F5 Plus NG – Créditos: (Divulgação/bull)

Se você busca opções acessíveis para o dia a dia, confira alguns pontos que justificam a escolha desses modelos:

Leveza e facilidade no manuseio, ideais para deslocamentos urbanos.

Simplicidade mecânica que reduz custos de manutenção.

Preços mais acessíveis em comparação com motos maiores.

Boa estabilidade e conforto para trajetos curtos.

Como tirar a Autorização para Conduzir Ciclomotor e quais cuidados tomar

Para conduzir uma "cinquentinha", é necessário obter a ACC, que simplifica o processo em relação à CNH e envolve menos tempo e investimento. A formação inclui aulas teóricas e práticas, facilitando o acesso ao veículo.

Mesmo sendo mais acessível, a ACC exige comprometimento com o aprendizado sobre direção defensiva e legislação de trânsito, essenciais para a segurança nas vias, tanto do condutor quanto dos demais usuários.