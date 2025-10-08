Assine
Empresário cria moto voadora inspirada em ‘”Guerra nas Estrelas”

LA
Lance
  • Criada pelo empresário polonês Tomasz Patan, ela foi projetada para oferecer a sensação de pilotar uma moto — mas no ar.
    Criada pelo empresário polonês Tomasz Patan, ela foi projetada para oferecer a sensação de pilotar uma moto — mas no ar. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Uma das características da Airbike é que ela é leve e compacta — pesa apenas 30 quilos.
    Uma das características da Airbike é que ela é leve e compacta — pesa apenas 30 quilos. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Ao contrário de helicópteros ou drones, a Airbike utiliza múltiplos motores a jato, o que reduz vibrações e garante um voo mais com maior estabilidade.
    Ao contrário de helicópteros ou drones, a Airbike utiliza múltiplos motores a jato, o que reduz vibrações e garante um voo mais com maior estabilidade. Foto: Divulgação/Volonaut
  • O piloto fica em uma posição levemente inclinada e controla a Airbike utilizando comandos parecidos aos de uma motocicleta.
    O piloto fica em uma posição levemente inclinada e controla a Airbike utilizando comandos parecidos aos de uma motocicleta. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Além disso, a Airbike conta com um software de estabilização, o que dispensa a necessidade de treinamento em aviação.
    Além disso, a Airbike conta com um software de estabilização, o que dispensa a necessidade de treinamento em aviação. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Classificada como ultraleve nos Estados Unidos, a Airbike não exige licença de piloto e pode ser abastecida com diferentes combustíveis.
    Classificada como ultraleve nos Estados Unidos, a Airbike não exige licença de piloto e pode ser abastecida com diferentes combustíveis. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Para abastecer, o usuário pode usar querosene, diesel ou biodiesel, e todas levam menos de um minuto.
    Para abastecer, o usuário pode usar querosene, diesel ou biodiesel, e todas levam menos de um minuto. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Por enquanto, a Airbike tem uma autonomia de apenas 10 minutos e capacidade para um piloto de até 95 kg.
    Por enquanto, a Airbike tem uma autonomia de apenas 10 minutos e capacidade para um piloto de até 95 kg. Foto: Divulgação/Volonaut
  • A velocidade máxima é de até 102 km/h. Por conta da baixa autonomia, até o momento a Airbike é indicada apenas para voos recreativos.
    A velocidade máxima é de até 102 km/h. Por conta da baixa autonomia, até o momento a Airbike é indicada apenas para voos recreativos. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Segundo o inventor, o modelo é apenas uma primeira geração e ainda tem potencial para evoluir.
    Segundo o inventor, o modelo é apenas uma primeira geração e ainda tem potencial para evoluir. Foto: Divulgação/Volonaut
  • O preço é alto e ainda restringe o acesso a Airbike a poucos: US$ 880 mil (cerca de R$ 4,7 milhões) na pré-venda.
    O preço é alto e ainda restringe o acesso a Airbike a poucos: US$ 880 mil (cerca de R$ 4,7 milhões) na pré-venda. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Apesar das limitações, a Airbike é considerada um marco por ser a primeira moto voadora a jato a realizar voo estável sem hélices.
    Apesar das limitações, a Airbike é considerada um marco por ser a primeira moto voadora a jato a realizar voo estável sem hélices. Foto: Divulgação/Volonaut
  • Nos últimos anos, grandes fabricantes como Hyundai, Volkswagen e Rolls-Royce tem investido em projetos de veículos aéreos pessoais, os chamados
    Nos últimos anos, grandes fabricantes como Hyundai, Volkswagen e Rolls-Royce tem investido em projetos de veículos aéreos pessoais, os chamados "carros voadores". Foto: Divulgação
  • Diferentemente da Airbike, que é projetada apenas para uma pessoa, esses
    Diferentemente da Airbike, que é projetada apenas para uma pessoa, esses "carros voadores" são capazes de transportar múltiplos passageiros. Foto: Divulgação/Joby Aviation
  • Alguns vídeos de divulgação mostram esses veículos realizando decolagens e pousos bem-sucedidos.
    Alguns vídeos de divulgação mostram esses veículos realizando decolagens e pousos bem-sucedidos. Foto: Divulgação/Embraer
  • No Brasil, a Eve Air Mobility — subsidiária da Embraer — desenvolveu os eVTOLs, que devem entrar em circulação em 2026.
    No Brasil, a Eve Air Mobility — subsidiária da Embraer — desenvolveu os eVTOLs, que devem entrar em circulação em 2026. Foto: Divulgação/Eve Air Mobility
  • Tomasz Patan enfatiza que seu objetivo é unir ficção científica com tecnologia confiável, levando a um avanço para o futuro do transporte pessoal aéreo.
    Tomasz Patan enfatiza que seu objetivo é unir ficção científica com tecnologia confiável, levando a um avanço para o futuro do transporte pessoal aéreo. Foto: Divulgação/Volonaut
