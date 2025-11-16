Detran detalha regras para transporte de pets — e moto não é permitida

E mais uma informação importante: Levar animal em moto é proibido em qualquer circunstância. O CTB proíbe isso mesmo que os pets estejam em caixas específicas para esse fim. A justificativa é que a fixação do objeto é complicada e a movimentação do animal representa um risco para ele e para o motociclista - inclusive pondo em perigo outras pessoas na rua. Foto: Imagem gerada por i.a.