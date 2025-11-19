Institutos de previdência de estados e municípios têm R$ 1,8 bi em títulos do Master sem garantias

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Institutos que pagam aposentadorias a servidores municipais e estaduais aplicaram R$ 1,8 bilhão em letras financeiras do Banco Master sem garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) entre outubro de 2023 e dezembro de 2024.



O valor fica em risco após a liquidação do banco, decretada nesta terça-feira (18) pelo Banco Central.



Dos 18 institutos municipais e estaduais que investiram em letras do Master, destacam-se a Rioprevidência, do estado do Rio de Janeiro, com R$ 970 milhões investidos, a Amprev (estado do Amapá), com R$ 400 milhões, e o Iprev de Maceió, com R$ 97 milhões.



Além destas, o instituto de previdência de São Roque, no interior de São Paulo, com 79 mil habitantes, aplicou R$ 93 milhões em letras financeiras não garantidas pelo FGC.



Os dados são do Ministério da Previdência Social e foram adiantados pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta quarta-feira (19).



Ao contrário dos CDBs (Certificados de Depósito Bancário), as letras financeiras emitidas pelo Banco Master não têm cobertura do FGC. Por isso, os aportes de quase R$ 2 bilhões feitos pelas previdências dos estados e municípios serão contabilizados como dívida durante o processo de liquidação do banco, tornando a recuperação dos valores incerta.



Nesta terça-feira, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master e colocou o Master Múltiplo, instituição que integra o conglomerado, sob regime de administração especial temporária por até 120 dias.



O banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, foi preso pela Polícia Federal na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo, enquanto tentava embarcar para fora do país.



Em nota, a Rioprevidência, que paga aposentadorias a servidores estaduais do Rio de Janeiro, afirmou que o pagamento dos benefícios está garantido e que negocia a substituição das letras por precatórios federais.



A Amprev, do estado do Amapá, diz acompanhar o caso junto às autoridades reguladoras e afirmou que as aplicações realizadas no Banco Master seguiram integralmente normas do Sistema Financeiro Nacional e a Política de Investimentos do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS).



O Iprev de Maceió afirmou que os investimentos representam menos de 10% do patrimônio total do Instituto, hoje em R$ 1,4 bilhão. A entidade também afirma que, à época das aplicações, o Master estava habilitado no Banco Central, e contava com grau de investimento atribuído por agência de classificação de risco.

O São Roque Prev diz monitorar a liquidação extrajudicial do Banco Master e afirma ter adquirido os títulos seguindo os ritos legais e técnicos, com pareceres de assessoria de investimentos, aprovação do comitê de investimentos, ciência e homologação dos conselhos fiscal e deliberativo.